وزارة الصحة تكشف.. أعراض تسمم الفسيخ والمصل المناسب في شم النسيم

مع موسم شم النسيم2026، يتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة، ورغم أنه عادة مصرية أصيلة، إلا أن أضرار الفسيخ قد تصل للتسمم الغذائي وحالات خطيرة كل عام بسبب تناول الفسيخ الفاسد، ولذلك وجهت وزارة الصحة المصرية عدة إرشادات قبل تناول الفسيخ غداً في شم النسيم.

وزارة الصحة تحذر من الفسيخ

أكدت وزارة الصحة في توصياتها على ضرورة الحذر من تناول الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، نظرًا لما قد تسببه من أضرار صحية خطيرة، خاصة في حال عدم التأكد من سلامتها أو إعدادها بطرق غير آمنة.

البوتيوليزم- تسمم الفسيخ

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تسمم البوتيوليزم، المعروف بتسمم الفسيخ، يحدث نتيجة تناول أسماك مملحة غير صالحة، لافتًا إلى أن الأعراض قد تظهر خلال فترة تتراوح بين 12 و36 ساعة بعد تناولها، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة أيام.

أعراض تسمم الفسيخ

وأشار إلى أن أبرز الأعراض تشمل اضطرابات في الرؤية مثل الزغللة وازدواج الصورة، إلى جانب ارتخاء الجفون، وجفاف الحلق، وصعوبة في الكلام والبلع، فضلاً عن الشعور بالدوار وضعف عام في العضلات.

علاج تسمم الفسيخ

وأكد «عبدالغفار» على ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة.

وشدد المتحدث الرسمي، على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

أضرار الفسيخ

‎ونصح بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها التي قد تتجاوز 17% من وزن السمكة، مما يسبب أضراراً جسيمة خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال.

كما أكد على تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة تماماً، لأن السموم تتركز في هذه المناطق.

أعراض تسمم الفسيخ

تبدأ أعراض تسمم الفسيخ عادةً بعد 4 إلى 48 ساعة من تناولها، وتشمل:

• الغثيان

• القيء

• الإسهال

• آلام البطن

• التقلصات

وإذا كان هناك دم في البراز وارتفاع في درجة الحرارة، فقد تكون العدوى بكتيرية.

علامات الفسيخ الفاسد

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا ومشدودا، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

5- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم يميل لونها للبني أو الأسود .

6- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

7- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، وفى الفاسد سهلة النزع.

8- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، وفى الفاسد تكون منتفخة.

