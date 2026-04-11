الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في شم النسيم.. كيف تتصرف إذا ظهرت عليك أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة؟

محمد غالي

في شم النسيم .. كيف تتصرف إذا ظهرت عليك اعراض التسمم من الفسيخ والرنجة؟.. مع احتفالات شم النسيم، يزداد إقبال المواطنين على تناول الفسيخ والرنجة، إلا أن ذلك قد يرتبط ببعض المخاطر الصحية حال عدم التأكد من سلامة هذه المنتجات، ما يدفع الكثيرين للبحث عن كيفية التصرف في حال ظهور أعراض التسمم الغذائي.

تحذيرات وزارة الصحة من الفسيخ والرنجة

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأسماك المملحة غير الآمنة، خاصة الفسيخ والرنجة، لما قد تسببه من حالات تسمم خطيرة، أبرزها التسمم الوشيقي (البوتيوليزم)، الناتج عن نمو بكتيريا لاهوائية في الأسماك غير المجهزة بشكل صحي.

ماذا تفعل عند ظهور أعراض التسمم؟

في حال ظهور أي من الأعراض التالية، يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى، والاتصال بأرقام الطوارىء الخاصة بالتسمم الغذائي: ١٣٧ - ١٦٤٧٤:

غثيان وقيء مستمر
آلام حادة في البطن
إسهال أو ارتفاع في درجة الحرارة
صداع شديد
ضعف في العضلات أو صعوبة في البلع والتنفس

وتظهر الأعراض عادة خلال 6 ساعات أو أكثر من تناول الطعام، وقد تتطور سريعا لتشكل خطرا على الحياة إذا لم يتم التعامل معها طبيا بشكل عاجل.

نصائح مهمة قبل شراء وتناول الفسيخ والرنجة لتجنب التسمم

الشراء من منافذ موثوقة وذات سمعة جيدة، أو تمليح الأسماك في المنزل لضمان جودتها.
اختيار الأسماك جيدة التمليح، وتجنب الأنواع قليلة الملوحة، حيث يساعد الملح في القضاء على البكتيريا.
التأكد من أن مدة التمليح لا تقل عن أسبوعين إلى 3 أسابيع، مع زيادة المدة للأسماك كبيرة الحجم.


فحص السمكة جيدا، بحيث تكون:

  العين صافية ومفتوحة
  خالية من الانتفاخ
  الجلد سليم وغير مجعد
  الرائحة طبيعية دون تعفن
  اللحم متماسك ولونه وردي للفسيخ وذهبي للرنجة دون بقع أو تغيرات
يفضل شراء الأسماك قبل شم النسيم بعدة أيام وحفظها في الفريزر للمساعدة في التخلص من الميكروبات والطفيليات.
تعريض الأسماك للحرارة قبل تناولها، مثل القلي أو الشوي أو الغلي، للقضاء على أي ميكروبات محتملة.
إضافة الليمون والخل لتقليل نسبة البكتيريا والملوحة.
غسل الفسيخ والسردين جيدا بالخل والليمون قبل الأكل.
تناول البصل مع الأسماك المملحة، لدوره في مقاومة البكتيريا.
إضافة الطحينة لتقليل الملوحة وتحسين الهضم.
الإكثار من شرب المياه لتقليل تركيز الأملاح في الجسم.
تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والبقدونس للمساعدة في التخلص من الأملاح الزائدة.
شرب الكركديه والشاي الأخضر لدعم التخلص من السموم وتنقية الجسم.

تحذيرات هامة

ينصح بتجنب تناول الفسيخ والرنجة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل، أو تناول كميات قليلة جدا بعد تقليل الملوحة.
مرضى السرطان يفضل لهم الامتناع عن هذه الأطعمة.
الفئات الأكثر عرضة للتسمم تشمل الحوامل، الأطفال، كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة.

أعراض التسمم تستدعي التدخل الفوري

غثيان وقيء
آلام في البطن
إسهال أو حمى
صداع شديد
ضعف في العضلات أو صعوبة في البلع

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض بعد تناول الفسيخ أو الرنجة، يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى، حيث قد تتطور الحالة وتصبح خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع.

في شم النسيم كيف تتصرف إذا ظهرت عليك اعراض التسمم من الفسيخ والرنجة شم النسيم الفسيخ والرنجة المخاطر الصحية ماذا تفعل عند ظهور أعراض التسمم ظهور أعراض التسمم أعراض التسمم

