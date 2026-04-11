الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

​ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي،  محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع " شم النسيم "  ، وذلك تأكيدًا على تنفيذ كافة الآليات للتوجيهات الصادرة مسبقًا فى هذا الشأن .

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن وممثلى كافة القطاعات الأمنية والخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن


وفى مستهل الاجتماع،  هنأ" محافظ دمياط " ابناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد و احتفالات أعياد الربيع،  وأعلن خلاله استمرار رفع درجة الاستعداد  بكافة القطاعات الخدمية والأمنية.

حيث ​اكد "المحافظ" انه تم التنسيق مع مديرية الأمن،  لتكثيف النقاط المرورية لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس وتأمين المنشآت الحيوية والمناطق الرئيسية ، كما وجه بوضع خطة مشتركة بين التموين والطب البيطرى والصحة وسلامة الغذاء لتكثيف الحملات التموينية والبيطرية والتفتيشية على محلات الأسماك المملحة وسحب عينات دورية للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى متابعة انتظام صرف المقررات التموينية و اسطوانات الغاز


​كما أكد على قطاعات المرافق بالاستعداد التام وتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع اى أعطال قد تطرأ، وتابع " المحافظ " خطة مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتأكد من جاهزية القطاع الطبى ، وتوافر المستلزمات الطبية ومضادات السموم .

كما أكد " محافظ دمياط " على الإدارة العامة للمواقف بالمرور الدورى على المواقف بنطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخط السير ، ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين،  ووجه كذلك بالمتابعة الميدانية على المعديات .


و فيما يخص مدينة رأس البر ،، أكد " المحافظ " على تنفيذ حزمة من الإجراءات وذلك لتقديم أفضل الخدمات لزائرى المدينة، خلال الأعياد،  حيث وجه بالمتابعة الدورية للبوابات لمنع حدوث اى تكدسات ، كما تابع خطة المدينة لتيسير حركة التنقل داخل المدينة بالتنسيق مع ادارتى المواقف والمرور ، وكذا خطة تأمين الشواطئ التى تم الإعلان عن غلقها والتنبيه بعدم نزول الشاطئ نظرًا لعدم دخول موسم الصيف ، مع التنسيق مع شركة إنقاذ للتواجد بشكل احتياطى ، للتعامل مع اى حالات قد تخالف تلك الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين مع التعامل بشكل قانونى لأى مخالف لذلك .

​ووجه " الدكتور حسام الدين فوزى " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ، و الالتزام بمواعيد غلق المحال والمراكز التجارية .

وأكد "المحافظ" استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بكافة المراكز والمدن على مدار 24 ساعة، للربط بين القطاعات وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ  من خلال التواصل مع أرقام غرفة عمليات المحافظه 0572264121 والخط الساخن 114
او من خلال الواتس اب الخاص على الارقام التاليه 01556681111 ،01556682222

