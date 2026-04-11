الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استقبال السفينة MSC VALENCE بمحطة حاويات دمياط وتداول (4424) حاوية (تفريغ وشحن)

زينب الزغبي

 استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سفينة الحاويات (MSC VALENCE)  التي حققت حجم تداول كبير بلغ إجمالي حركات التفريغ والشحن بها نحو (4424) حركة، حيث تم تراكي السفينة على رصيف الحاويات رقم (1) ، وهي ترفع علم مالطا ومتجهة إلى أوروبا، ويُعد ميناء فالنسيا بإسبانيا هو الميناء التالي لها ، وتُعد السفينة من السفن كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها نحو 300 متر وعرضها 50 متر وهي تابعة للخط الملاحي العالمي MSC Mediterranean Shipping Co  ، وقد تم التعامل معها فور تراكيها باستخدام عدد (5) أوناش رصيف عملاقة  (STS)، بما يعكس جاهزية المحطة وقدرتها التشغيلية العالية لاستقبال السفن كبيرة الحجم وتحقيق معدلات أداء متميزة.

وقد شهدت أعمال السفينة حجم تداول ملحوظ، في الحاويات المبردة (الثلاجات) حيث تم شحن عدد كبير من الحاويات المبردة بلغ نحو (777) حاوية مبردة، وهو رقم كبير يعكس تنامي حركة الصادرات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم شحنها في حاويات مبردة مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من منتجات الموسم، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو زيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن جانبه أكد  اللواء بحري  رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، أن استقبال هذه السفينة يأتي في ظل الثقة المتزايدة من الخطوط الملاحية العالمية في محطة حاويات دمياط، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر تشغيلية عالية الكفاءة قادرة على تحقيق معدلات أداء متميزة والتعامل مع مختلف أنواع الحاويات، خاصة الحاويات المبردة التي تتطلب دقة وكفاءة تشغيلية عالية. 

مشيراً إلى أن المحطة تواصل تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم حركة الصادرات المصرية ومواكبة توجهات الدولة نحو زيادتها، لافتاً إلى أن محطة حاويات دمياط تمتلك بنية تحتية متميزة في مجال الحاويات المبردة، حيث يتوافر بها أكثر من (2300) مقبس كهرباء مخصص للحاويات الثلاجة المملوءة، والتي تسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من حاويات الصادرات الزراعية الطازجة بكفاءة عالية. كما وجه سيادته الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة في إنجاز أعمال السفينة باحترافية وكفاءة، بما يسهم في تحقيق معدلات أداء عالمية ودعم الاقتصاد المصري، وتأتي هذه الخطوات انعكاسًا لتوجيهات معالي السيد الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، وفي إطار الرؤية الشاملة للقيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.  

ياسمين صبري
