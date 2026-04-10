ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 سفينة .. بينما غادرت 11 سفينة ، ووصل اجمالي ع السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 29577 طن تشمل : 3600 طن يوريا و 5800 طن علف بنجر و 20177 طن بضائع متنوعة .



وأشارالبيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة 56042 طن تشمل : 8150 طن قمح و 600 طن زيت طعام و 10007 طن خردة و 6500 طن حديد و 21288 طن ذرة و 7582 طن فول صويا و 1915 طن بضائع متنوعة .



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 949 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 594 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3467 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36940 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25706 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6701 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4242 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – اسبانيا - فرنسا – سلوفيكيا - سلوفينيا– النمسا – التشيك - المجر .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - عمان - الكويت - قطر .