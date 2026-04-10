دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع " شم النسيم "



أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع "شم النسيم" .

وجه" محافظ دمياط" بحزمة من الإجراءات وخطة متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة المناطق و زائرى مدينة رأس البر

اكد "المحافظ" على وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتكثيف النقاط المرورية لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس ، كما وجه بوضع خطة مشتركة بين التموين والطب البيطرى والصحة وسلامة الغذاء لتكثيف الحملات التموينية والبيطرية والتفتيشية على محلات الأسماك المملحة وسحب عينات دورية للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى فحص الألبان للتأكد من خلوها من الأمراض وكذا تشغيل مخابز رأس البر ودمياط الجديدة بكامل طاقتها الاستيعابية، وزيادة حصص أسطوانات الغاز بالمستودعات مع تأمين أرصدة المواد البترولية في المحطات.

كما أكد على قطاعات المرافق بالاستعداد التام وتشكيل فرق طوارئ و بالتوازي مع الجهود الخدمية، أكد " محافظ دمياط " أيضًا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتكثيف التواجد الأمني بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة والمتنزهات بكافة المناطق.

وتابع " محافظ دمياط " خطة قطاع الثقافة لتقديم برامج فنية وترفيهية وبالأخص مدينتى دمياط ورأس البر لإضفاء أجواء احتفالية للزوار.

ووجه " الدكتور حسام الدين فوزى " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ومراجعة جاهزية المعديات النهرية لضمان سلامة المواطنين، ورفعت قطاعات الصحة والكهرباء ومياه الشرب درجة الاستعداد، مع تشكيل لجان أعطال فورية وتفعيل الخط الساخن. ، والتواجد الميدانى .

وأكد "المحافظ" استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بكافة المراكز والمدن على مدار 24 ساعة، للربط بين القطاعات وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ من خلال التواصل مع أرقام غرفة عمليات المحافظه 0572264121

الخط الساخن 114

او من خلال الواتس اب الخاص على الارقام التاليه

01556681111

01556682222