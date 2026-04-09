أعلن الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، انطلاق مؤتمر "دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026" ، وذلك بكوبرى دمياط التاريخى بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وحازم فهمى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط و عدد كبير من ممثلى الجهات و الشركات والمصانع والبنوك والقطاعين العام والخاص ونخبة من المتخصصين بملف الطاقة والطلاب.

وألقى محافظ دمياط كلمة افتتاحية أعلن خلالها عن انطلاق المؤتمر ، كما رحب بجميع الحضور فى هذا الملتقى الهام ، الذى حرصت المحافظة على اطلاقه بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالقطاعين العام والخاص ، حيث أكد أن المؤتمر يعكس التزام المحافظة و الجهات المختلفة بتطبيق آليات ترشيد الطاقة واستخدام البدائل النظيفة وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأوضح " المحافظ " أن ملف ترشيد استهلاك الطاقة بات من أهم الملفات والقضايا التى تمس حاضرنا ومستقبلنا ، لاسيما مع التحديات التى فرضتها تداعيات الأزمة العالمية الحالية، حيث فرض هذا الواقع مسئولية حتمية نحو ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، خاصةً مع تمتع دمياط بموقع متميز و سطوع الشمس معظم فترات العام يجعلها مصدر متميز لهذه الطاقة .

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز المبادرات الخضراء التى تدمج بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية ، والتى لا تتطلب دعم مالى من الدولة وتقدم حلول جاهزة للتنفيذ بما يعزز الطاقة الإنتاجية، وتحقيق التكامل مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأخضر، وذلك من خلال تحويل المصانع للعمل بالطاقة الشمسية ، و خفض التكلفة حتى ٥٠% و جذب الاستثمارات الخضراء وأيضًا الربط المباشر على الشبكة .

وأضاف أيضًا أن المؤتمر يهدف إلى طرح العديد من الرؤى والأفكار و الخروج بعدد من التوصيات للمضى نحو التنفيذ حيث ستتبلور فى محاور لتحديد ما تحتاجه المبادرات من الجانب الحكومى والمصرفى و طرح الإجراءات المقرر تنفيذها من قبل الجهات.

وأكد محافظ دمياط على أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات التعليمية والشركات فى دعم هذا التوجيه، من خلال تطبيق نظم الطاقة النظيفة او نشر ثقافة الترشيد بين العاملين والطلاب.

وأعرب الدكتور حسام الدين فوزى عن تطلع المحافظة بخروج هذا اللقاء بتوصيات ونتائج تسهم فى تحقيق نقلة نوعية بمجال ترشيد الطاقة واستخدام المصادر المتجددة .

وشهد المؤتمر كلمة لرئيس جامعة دمياط ، رحب خلالها بهذا المؤتمر الهام والذى يعكس ايمان المحافظة بقيادة الدكتور حسام الدين فوزى، ورؤيتها نحو أهمية هذا الملف ، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لتلك الجهود من خلال تشكيل لجنة متكاملة مختصة بملف ابحاث الطاقة النظيفة والمتجددة، وبالأخص الأبحاث التى لديها شريك صناعى، كما تحدث رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة حول الموقف الحالى للمنطقة و ما تم تطبيقه من إجراءات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء.

فيما استعرض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ونائبه ، انشطة المركز من خلال فروعها بالمناطق الصناعية بالمحافظات ، والجهود المبذولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة و ترشيد استهلاك الكهرباء ، والخدمات التى يقدمها المركز من خلال المبادرات التى أطلقها بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية لدعم القطاعات الصناعية لتطبيق تلك الاستراتيجيات.

كما استعرض ممثلو شركات بيور لايف و دمياط للأمونيا الخضراء و موبكو و DNM للمنسوجات تجاربهم فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

واستعرض كذلك ممثل البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الآليات وأوجه الدعم المالية وغير المالية ، التى يقدمها البنك والجهاز لبرامج ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة بالمشروعات .

وشهد المؤتمر كذلك استعراض لشركة شمال الدلتا للكهرباء، حول دور الشركة للعملاء الراغبين فى إنشاء محطة طاقة شمسية ، والإجراءات التى يتم اتخاذها للتنفيذ.

وفى ختام المؤتمر، أعلن " المحافظ " عن عدد من التوصيات ، ابرزها تشكيل خلية ووحدة عمل تهدف إلى استخدام اسطح الهناجر و المصانع لوضع الواح طاقة شمسية بالتنسيق مع المستثمرين والبنوك ، و أيضًا انشاء صندوق لدعم الطاقة الشمسية بهدف استخدام اسطح المبانى الحكومية والمدارس لتنفيذ تلك الاستراتيجية ، وكذا تحفيز القطاع الصناعى و أيضًا إنشاء وحدات صيانة وإدارة مركزية بما يسهل إجراءات الصيانة و التأكد من كفاءتها لضمان معيار الاستدامة ، و إشراك القطاع الخاص كمستهدف و البنوك كمصادر شريكة للتمويل ، و وضع خطة زمنية لتنفيذ هذه الخطط ، والتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لوضع تطبيق سهل وفعال للتنفيذ ، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة و أشار الى أن تلك التوصيات تعزز نحو الوصول نحو " دمياط محافظة خضراء مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة" وتحقيق نموذج رائد يدعم الاقتصاد الأخضر ورؤى التنمية المستدامة.