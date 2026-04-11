محافظ الغربية يتابع الاستعدادات لاحتفالات شم النسيم .. صور

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، إلى جانب متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية، في إطار الحرص على ضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق، مع تنفيذ حملات يومية مكثفة على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، إلى جانب الإشراف الكامل على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم بالكميات المناسبة، مع التأكيد على انتظام صرف الحصص التموينية وتوفير المواد البترولية والمحروقات بشكل يومي.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنائس وساحاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع رفع درجة الجاهزية بالمستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الأعياد.

وفي سياق متصل، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الحملات على مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس والأجرة) لمنع استغلال المواطنين، مع توفير خطوط بديلة حال حدوث تكدسات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لنظافة الحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشكل فوري، خاصة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

ردع مخالفين

كما كلف المحافظ بتشكيل لجان مشتركة من المحافظة وممثلي وزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية والالتزام بالحمولات المقررة، مع التشديد على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على ضرورة تسريع معدلات الأداء وإنهاء الطلبات وفقًا للقانون، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التصدي الفوري والحاسم لكافة مخالفات البناء بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة الجهات على مدار الساعة، وسرعة إبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بأي أحداث طارئة فور حدوثها، لضمان سرعة التعامل معها والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.