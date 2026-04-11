قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

تعرف على فوائد سمك الرنجة الصحية، قيمته الغذائية، وأضراره المحتملة، ولماذا يُنصح بتناوله لدعم القلب والمناعة، وهي من الطقوس الشهيرة التي يشتهر تناولها في شم النسيم.

فوائد سمك الرنجة.. غذاء غني يدعم صحة القلب والدماغ

ويُعد سمك الرنجة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يكتسب شهرة واسعة ضمن الأنظمة الغذائية الصحية بفضل احتوائه على البروتين وأحماض أوميغا 3، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

وتعيش الرنجة وهى نوع من الأسماك في المياه المالحة، ويُعد من أكثر الأسماك استهلاكًا حول العالم، خاصة في أوروبا حيث يتم تناوله بأشكال متعددة مثل الرنجة المدخنة أو المخللة، التي تُحضّر بإضافة الملح والخل والتوابل، وفقا لما نشر في موقع “WebMed”.

أبرز فوائد سمك الرنجة الصحية

ـ تعزيز صحة القلب:

تحتوي الرنجة على نسب عالية من أحماض أوميغا 3، التي تساهم في:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تنظيم ضربات القلب

خفض الالتهابات

ـ دعم نمو دماغ الجنين:

تلعب أحماض أوميغا 3 دورًا مهمًا في:

تطوير دماغ الجنين

تحسين القدرات الإدراكية والسلوكية لدى الأطفال.

ـ تقوية وظائف الجسم الأساسية:

تُعد الرنجة مصدرًا غنيًا بفيتامين B12، الذي يساعد في:

تحسين وظائف الجهاز العصبي.

دعم صحة الدماغ.

إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ـ الوقاية من الأنيميا:

بفضل احتوائها على الحديد، تساعد الرنجة في:

تكوين الهيموجلوبين.

نقل الأكسجين في الدم.

تقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

القيمة الغذائية لسمك الرنجة

وتحتوي وجبة واحدة (حوالي 85 جرامًا) من الرنجة على:

20 جرام بروتين

دهون صحية

فيتامين D

السيلينيوم

الحديد

فوائد الرنجة المخللة

ورغم احتفاظها بالعناصر الغذائية، إلا أن الرنجة المخللة قد تحتوي على:

نسبة صوديوم مرتفعة.

سكريات مضافة حسب طريقة التحضير.

أضرار ومحاذير تناول الرنجة

ورغم فوائدها، هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها:

ـ ارتفاع الصوديوم: قد يسبب زيادة ضغط الدم

ـ الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الأسماك

ـ تآكل الأسنان: بسبب الأحماض في بعض طرق التحضير

ـ الإفراط في الاستهلاك: قد يؤدي لمشكلات صحية.

هل الرنجة آمنة للحامل؟

وتُعد الرنجة من الأسماك منخفضة الزئبق، لذلك:

ـ يمكن تناولها باعتدال أثناء الحمل.

ـ يُفضل اختيار الأنواع الطازجة أو قليلة الملح.

أفضل طرق تناول سمك الرنجة

ويمكن تحضير الرنجة بطرق متنوعة مثل:

الشوي.

القلي.

التقديم مع الليمون.

إضافتها للسلطات.