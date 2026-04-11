قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عريس المترو : الناس استقبلتني بالزغاريد.. ومش قادر أعمل فرح بسبب تكاليفه
نزل 500 قرش جديدة .. الذهب يسجل 7170 جنيها مساء اليوم
خبير: تثبيت الهدنة السيناريو الأقرب بين واشنطن وطهران.. والتسوية الشاملة ما زالت بعيدة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: الأجواء حارة نهارا وباردة ليلا وشبورة على الطرق
كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد
بعد الـ 2 جنيه .. المالية : لا نية لطرح عملة معدنية فئة 5 جنيه
موقف صلاح .. تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها
بدون وخز .. إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال السكري من النوع الأول
بغداد على صفيح ساخن .. سباق الرئاسة يدخل الجولة الحاسمة لكسر الجمود السياسي
64 مقابل 7.. أرقام مرعبة تكشف تفوق الأهلي على الزمالك فى الألعاب الجماعية
الفرق بين القرض الحسن والربا.. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
آية التيجي

تعرف على فوائد سمك الرنجة الصحية، قيمته الغذائية، وأضراره المحتملة، ولماذا يُنصح بتناوله لدعم القلب والمناعة، وهي من الطقوس الشهيرة التي يشتهر تناولها في شم النسيم.

فوائد سمك الرنجة.. غذاء غني يدعم صحة القلب والدماغ

ويُعد سمك الرنجة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يكتسب شهرة واسعة ضمن الأنظمة الغذائية الصحية بفضل احتوائه على البروتين وأحماض أوميغا 3، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

وتعيش الرنجة وهى نوع من الأسماك في المياه المالحة، ويُعد من أكثر الأسماك استهلاكًا حول العالم، خاصة في أوروبا حيث يتم تناوله بأشكال متعددة مثل الرنجة المدخنة أو المخللة، التي تُحضّر بإضافة الملح والخل والتوابل، وفقا لما نشر في موقع “WebMed”.

فوائد سمك الرنجة

أبرز فوائد سمك الرنجة الصحية

ـ تعزيز صحة القلب:
تحتوي الرنجة على نسب عالية من أحماض أوميغا 3، التي تساهم في:
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
تنظيم ضربات القلب
خفض الالتهابات
ـ دعم نمو دماغ الجنين:
تلعب أحماض أوميغا 3 دورًا مهمًا في:
تطوير دماغ الجنين
تحسين القدرات الإدراكية والسلوكية لدى الأطفال.

فوائد سمك الرنجة

ـ تقوية وظائف الجسم الأساسية:
تُعد الرنجة مصدرًا غنيًا بفيتامين B12، الذي يساعد في:
تحسين وظائف الجهاز العصبي.
دعم صحة الدماغ.
إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ـ الوقاية من الأنيميا:
بفضل احتوائها على الحديد، تساعد الرنجة في:
تكوين الهيموجلوبين.
نقل الأكسجين في الدم.
تقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

فوائد سمك الرنجة

القيمة الغذائية لسمك الرنجة

وتحتوي وجبة واحدة (حوالي 85 جرامًا) من الرنجة على:
20 جرام بروتين
دهون صحية
فيتامين D
السيلينيوم
الحديد

فوائد سمك الرنجة

فوائد الرنجة المخللة

ورغم احتفاظها بالعناصر الغذائية، إلا أن الرنجة المخللة قد تحتوي على:
نسبة صوديوم مرتفعة.
سكريات مضافة حسب طريقة التحضير.

فوائد سمك الرنجة

أضرار ومحاذير تناول الرنجة

ورغم فوائدها، هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها:
ـ ارتفاع الصوديوم: قد يسبب زيادة ضغط الدم
ـ الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الأسماك
ـ تآكل الأسنان: بسبب الأحماض في بعض طرق التحضير
ـ الإفراط في الاستهلاك: قد يؤدي لمشكلات صحية.

فوائد سمك الرنجة

هل الرنجة آمنة للحامل؟

وتُعد الرنجة من الأسماك منخفضة الزئبق، لذلك:
ـ يمكن تناولها باعتدال أثناء الحمل.
ـ يُفضل اختيار الأنواع الطازجة أو قليلة الملح.

فوائد سمك الرنجة

أفضل طرق تناول سمك الرنجة

ويمكن تحضير الرنجة بطرق متنوعة مثل:
الشوي.
القلي.
التقديم مع الليمون.
إضافتها للسلطات.

