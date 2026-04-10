قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
آية التيجي

كشفت أخصائية الأمراض الباطنية الدكتورة أولغا تشيستيك أن البيض المسلوق يُعد من أكثر الأطعمة الحساسة من حيث التخزين.

واكدت أولغا أنه يجب استهلاكه خلال فترة لا تتجاوز أسبوع واحد فقط عند حفظه داخل الثلاجة، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة، وفقا لما نشر في موقع “نوفوستي”.

أوضحت، أن البيض النيء يمكن أن يظل صالحًا لأسابيع إذا تم تخزينه بطريقة صحيحة، بينما تقل مدة صلاحية البيض بعد السلق بسبب التغيرات التي تطرأ على القشرة والبنية الداخلية للبيضة.

أفضل طريقة لحفظ البيض المسلوق

وأكدت الخبيرة أن التخزين السليم يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على جودة البيض، موضحة النقاط التالية:
ـ يجب حفظ البيض المسلوق داخل الثلاجة مباشرة بعد التبريد.
ـ يفضل وضعه على الأرفف الداخلية وليس باب الثلاجة بسبب تغير درجات الحرارة المستمر.
ـ يُنصح بتجنب تقشير البيض قبل التخزين للحفاظ على حمايته الطبيعية.

علامات فساد البيض المسلوق

حذرت الخبيرة من تناول البيض إذا ظهرت عليه علامات غير طبيعية، مثل:
ـ تغير الرائحة بشكل واضح
ـ تغير لون الصفار أو البياض
ـ ظهور ملمس لزج أو غير معتاد

وفي هذه الحالة يجب التخلص منه فورًا لتجنب التسمم الغذائي.

نصائح مهمة عند تناول البيض

ـ يُفضل تناول البيض المسلوق خلال أيام قليلة للحصول على أفضل قيمة غذائية.
ـ تخزينه بشكل صحيح يقلل من خطر نمو البكتيريا.
ـ عدم غسله قبل التخزين يساعد في الحفاظ على القشرة الواقية الطبيعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

محمد محمد البكري

عمره 11 عاما.. محمد البكري صوت من الجنة ومستقبل دولة التلاوة .. فيديو

مسجد جديد

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء: المكسب المبني على الغش والخداع حرام شرعا

بالصور

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

