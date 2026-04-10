الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

آية التيجي

كشفت دراسات طبية حديثة عن مخاطر صحية محتملة قد تنتج عن تجفيف الملابس داخل المنزل، وهي العادة التي يلجأ إليها الكثيرون خاصة في فصل الشتاء أو في الأماكن قليلة التهوية، حيث تبين أنها قد ترفع مستويات الرطوبة داخل المنزل وتخلق بيئة مناسبة لنمو العفن والجراثيم.

أوضحت أبحاث أجرتها وحدة أبحاث العمارة البيئية بجامعة في جلاسكو، أن تعليق الغسيل داخل غرف المعيشة أو النوم يؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة الرطوبة، ما يساهم في نمو العفن وانتشاره على الجدران والأرضيات وحتى خلف الأثاث.

ووفقًا للدراسات التي نشرها موقع BBC، فإن هذه البيئة الرطبة قد تؤدي إلى ظهور أنواع من الجراثيم الدقيقة التي تسبب مشاكل صحية متعددة، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

أضرار صحية محتملة لنشر الملابس داخل المنزل

وتشير التقارير إلى أن استمرار التعرض للرطوبة والعفن داخل المنزل قد يؤدي إلى:
ـ زيادة فرص الإصابة بالحساسية
ـ السعال والعطس المتكرر
ـ تهيج الجهاز التنفسي
ـ تفاقم حالات الربو
ـ ضعف المناعة مع التعرض المستمر للجراثيم.

كما حذرت جمعيات طبية متخصصة في علاج الربو من أن البيئات الرطبة المغلقة قد تساعد على انتشار حشرات دقيقة غير مرئية وجراثيم تؤثر على صحة الرئتين مع مرور الوقت.

التهوية الجيدة تقلل المخاطر

وينصح خبراء الصحة بضرورة تجفيف الملابس في أماكن جيدة التهوية أو استخدام الشرفات كلما أمكن، مع ضرورة تهوية المنزل بشكل يومي لتقليل نسبة الرطوبة ومنع تكون العفن.

كما يؤكد الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشاكل تنفسية يجب أن يكونوا أكثر حذرًا من هذه العادة داخل الأماكن المغلقة.

هل نشر الملابس داخل المنزل خطر دائم؟

ويشير الخبراء إلى أن الخطر لا يرتبط بالعادة بشكل مطلق، لكنه يزداد في حال سوء التهوية وارتفاع الرطوبة لفترات طويلة، ما يجعل البيئة داخل المنزل غير صحية.

تجفيف الملابس داخل المنزل أضرار نشر الغسيل داخل البيت العفن في المنزل الرطوبة داخل المنزل أمراض الجهاز التنفسي حساسية الصدر أسباب الربو مخاطر العفن صحة المنزل

