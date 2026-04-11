موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة يبحث عنها الكثيرون في مصر خلال الساعات الأخيرة وشخهدت محركات البحث عن موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة ارتفاعًا ملحوظًا ، إلى جانب اهتمام واسع بمعرفة جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2026، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في ظل حرص المواطنين على تنظيم أوقاتهم والاستفادة من فترات الراحة الرسمية.

موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي يُعد من أبرز المناسبات الاجتماعية في مصر.

ويأتي هذا القرار في إطار منح العاملين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة التقليدية التي ترتبط بعادات مصرية قديمة، حيث يحرص المواطنون على قضاء هذا اليوم في الحدائق والمتنزهات وتناول الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة.

تفاصيل إجازة شم النسيم للقطاعين العام والخاص

تشمل إجازة شم النسيم جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لنص المادة 129 من القانون، بما يضمن حقوق العاملين في الحصول على إجازاتهم الرسمية دون أي انتقاص.

كما أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن تطبيق الإجازة يشمل كافة الجهات دون استثناء، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف وفقًا للقانون.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

إلى جانب إجازة شم النسيم، ينتظر المواطنون عددًا من الإجازات الرسمية خلال عام 2026، والتي تمثل مناسبات وطنية ودينية مهمة، وجاءت على النحو الآتي:

يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للمواطنين للراحة والاستجمام، كما تتيح للعائلات قضاء وقت أطول معًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والإنتاجية في العمل.

كما يعتمد الكثير من المواطنين على هذه الإجازات في التخطيط للسفر أو التنزه، خاصة في المناسبات التي تأتي متصلة بعطلات نهاية الأسبوع، مما يمنحهم فرصة لقضاء فترات أطول بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية.

اهتمام متزايد بمعرفة مواعيد الإجازات

يأتي تزايد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية في إطار اهتمام المواطنين بتنظيم حياتهم العملية والشخصية، حيث يسعى الموظفون والعمال إلى معرفة هذه المواعيد مسبقًا لتنسيق جداولهم، سواء فيما يتعلق بالسفر أو الزيارات العائلية أو حتى إنجاز بعض المهام المؤجلة.

وتُعد معرفة جدول الإجازات الرسمية من الأمور التي تحظى باهتمام واسع سنويًا، خاصة مع التغيرات التي قد تطرأ على بعض المواعيد وفقًا لقرارات الحكومة أو الحسابات الفلكية للمناسبات الدينية.