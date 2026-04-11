قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة

موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة
موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة
عبد الفتاح تركي

موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة يبحث عنها الكثيرون في مصر خلال الساعات الأخيرة وشخهدت محركات البحث عن موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة ارتفاعًا ملحوظًا ، إلى جانب اهتمام واسع بمعرفة جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2026، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في ظل حرص المواطنين على تنظيم أوقاتهم والاستفادة من فترات الراحة الرسمية.

موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي يُعد من أبرز المناسبات الاجتماعية في مصر.

واقرأ أيضًا:

الموظفون المحرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

ويأتي هذا القرار في إطار منح العاملين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة التقليدية التي ترتبط بعادات مصرية قديمة، حيث يحرص المواطنون على قضاء هذا اليوم في الحدائق والمتنزهات وتناول الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة.

تفاصيل إجازة شم النسيم للقطاعين العام والخاص

تشمل إجازة شم النسيم جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لنص المادة 129 من القانون، بما يضمن حقوق العاملين في الحصول على إجازاتهم الرسمية دون أي انتقاص.

كما أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن تطبيق الإجازة يشمل كافة الجهات دون استثناء، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف وفقًا للقانون.

شم النسيم 2026

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

إلى جانب إجازة شم النسيم، ينتظر المواطنون عددًا من الإجازات الرسمية خلال عام 2026، والتي تمثل مناسبات وطنية ودينية مهمة، وجاءت على النحو الآتي:

  • يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.
  • يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.
  • يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
  • يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.
أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للمواطنين للراحة والاستجمام، كما تتيح للعائلات قضاء وقت أطول معًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والإنتاجية في العمل.

كما يعتمد الكثير من المواطنين على هذه الإجازات في التخطيط للسفر أو التنزه، خاصة في المناسبات التي تأتي متصلة بعطلات نهاية الأسبوع، مما يمنحهم فرصة لقضاء فترات أطول بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية.

اهتمام متزايد بمعرفة مواعيد الإجازات

يأتي تزايد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية في إطار اهتمام المواطنين بتنظيم حياتهم العملية والشخصية، حيث يسعى الموظفون والعمال إلى معرفة هذه المواعيد مسبقًا لتنسيق جداولهم، سواء فيما يتعلق بالسفر أو الزيارات العائلية أو حتى إنجاز بعض المهام المؤجلة.

موعد إجازة شم النسيم 2026

وتُعد معرفة جدول الإجازات الرسمية من الأمور التي تحظى باهتمام واسع سنويًا، خاصة مع التغيرات التي قد تطرأ على بعض المواعيد وفقًا لقرارات الحكومة أو الحسابات الفلكية للمناسبات الدينية.

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادى والثوم.. أكلة صحية بطعم منعش

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

