قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد، و رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم في أجواء احتفالية آمنة.

وأكد محافظ الشرقية، ان إدارات التموين والبيطري والصحة بالاشتراك مع إدارة البيئة برئاسة مركز الحسينية بحضور مديرو الإدارات المعنية ورئيس مركز ومدينة الحسينية، شنت حملات تفتيشية موسعة على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق المركز وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال أعياد شم النسيم.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦ محاضر حيال أحد أصحاب المحال التجارية، لحيازته كميات من الرنجة المدخنة مجهولة المصدر وبدون فواتير تثبت مصدرها، وعلي الفور تم إعدام نحو ١٠٠ صندوق من الرنجة منتهية الصلاحية، زنة الواحد ٥ كيلو جرام بإجمالي ٥٠٠ كيلو وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والرنجة المعروضة للبيع، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال على تلك المنتجات خلال هذه الفترة وتم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية وعدم تداول أو عرض أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مستوفاة للاشتراطات.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، وضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.