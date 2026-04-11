بعد فيديو إستغاثة الأم .. ضبط المتهم بخطف نجله من طليقته في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام طليقها وشقيقه بخطف نجليهما والتعدى عليها وأسرتها بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (ربة منزل "الشاكية"، ووالدتها وعمها) بتضررهم من (طليقها وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهما بخطف نجليهما (سن 3) أثناء قيامه باللهو أمام منزلها لوجود خلافات بينهما لصدور حكم لصالحها بحضانة الطفل وتسليمه لها، ولدى محاولتهما الهرب قام عمها ووالدتها بمنعهما فقاما بالتعدى عليهما بالضرب دون حدوث إصابات ولاذا بالفرار وبرفقتهما الطفل.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما الطفل المذكور (تم تسليمه لوالدته) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





