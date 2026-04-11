الشرقية تستقبل 21 ألف طلب من واضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم القانونية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة، فضلاً عن تقديم حلول وتيسيرات قانونية للمواطنين الجادين، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تذليل جميع العقبات أمام المواطنين المستوفين للاشتراطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

وقال محافظ الشرقية إنه يتابع بنفسه بصفة مستمرة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة وجهات الولاية بضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات المستوفاة مع الالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة للتقنين، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة.

من جانبه، أوضح العميد محمود متولى، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، أن فرق العمل بالمراكز والمدن تكثف جهودها بالمرور الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية، فضلاً عن مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتاً إلى أن ارتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظاً على المال العام.

وقال مدير إدارة الأملاك إنه تم استقبال ٢١ ألفا و٤٠٩ طلبات من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم القانونية بنسبة إنجاز تخطت ٩٢.٠٥٪ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد الأشموني على مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة.