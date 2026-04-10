قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بتكثيف حملاتها بمراكز المحافظة استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لضمان تقديم منتجات آمنه خلال فترة الاحتفالات.

وأشار إلى أنه أسفرت الحملة عن تحرير (٤٨) محضر مخالفة و ضبط (١٠طن و ٢٦٣كجم ) أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

اكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.