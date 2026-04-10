تفاصيل العثور على جثة مسن داخل أرض زراعية بالشرقية.. نجله ووالدته السبب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية هربيط التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيده ووالدته وتم التحفظ على المتهمين وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم علي ذمة القضية وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد العثور علي من يبلغ من العمر 75 عاما جثة هامدة داخل أحد الأراضي الزراعية ووجود شبهه جنائية في الوفاة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

واكدت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة حفيده، البالغ من العمر 20 عامًا ويعمل فرانًا، ووالدته علي خلفيه قيام جده بالتحرش بوالدته بشكل متكرر، وهو ما أثار غضبه ودفعه للتفكير في الانتقام بدعوى الدفاع عن الشرف.

وأضافت التحريات أن المتهم عقد العزم على التخلص من جده، حيث اتفق مع والدته، البالغة من العمر 40 عامًا وتعمل ربة منزل، على تنفيذ الجريمة، وقاما باستدراج المجني عليه إلى خارج نطاق القرية، تحديدًا إلى إحدى الأراضي الزراعية، بحجة قضاء بعض الأمور.

وهناك، باغته المتهم واعتدى عليه باستخدام آلة حادة «شومة»، حيث انهال عليه ضربًا حتى تهشمت رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، قبل أن يتركا الجثمان بمكان الواقعة ويفرا هاربين، في محاولة لإبعاد الشبهة عنهما وإظهار الأمر كأنه حادث مجهول.