توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالمحافظة في توفير (٢٠٦٤) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (٣٣) مصنعاً وشركة بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياة كريمة.

أوضح المحافظ أن مديرية العمل تسعي جاهدة في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق أوضح أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة العمل بالشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، لافتاً أنه تم توفير ٢٠٦٤ وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان وبلبيس.

وأشار إلى أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.