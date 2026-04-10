طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

وجبة السجق بالبصل والطماطم من الأكلات السريعة واللذيذة التي يفضلها الكثيرون، خاصةً في وجبات الإفطار أو العشاء، لما تتميز به من نكهة غنية وسهولة في التحضير. وفيما يلي نقدم طريقة إعدادها بخطوات بسيطة في المنزل.

المكونات:

نصف كيلو سجق بلدي

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة طماطم مفرومة أو مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 فص ثوم مفروم

ثمرة فلفل أخضر (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

رشة بابريكا أو شطة

2 ملعقة كبيرة زيت



طريقة التحضير:

في مقلاة على نار متوسطة، يُسخن الزيت ثم يُضاف السجق ويُقلب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا. بعد ذلك يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويصبح لونه مائلًا للذهبي.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته، ثم تُضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم مع التقليب الجيد.

تُتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، ويُضاف الفلفل الأخضر حسب الرغبة. تُترك المكونات على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تتماسك الصلصة وينضج السجق تمامًا.

طريقة التقديم:

تُقدم ساخنة إلى جانب الخبز البلدي، أو تُستخدم كحشوة للسندوتشات، ويمكن إضافة الجبن المبشور على الوجه لإضفاء نكهة مميزة.

وللحصول على طعم أقرب إلى المطاعم، يُنصح بإضافة بضع قطرات من الخل أو عصير الليمون قبل التقديم مباشرة.