الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ريهام عبد الغفور: تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات وفضلت خايفة أتكلم 32 سنة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
فجرت الفنانة ريهام عبد الغفور، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص سر احتفظت به لمدة 32 سنة، ولم تخبر أحدا به.

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات من شخص قريب من عائلتها، وكان يبلغ من العمر 80 سنة، معلقة : هذا الشخص كان أهلي يثقون فيه جداً بدرجة كبيرة.. وأنه توفى الآن".

وأضافت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال حواره ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، أن تعرضها للتحرش كان في عمر 6 سنوات، وأنها لم تبح بالسر إلا في عمر 40 عامًا.

وتابعت :" أهلي تعرضوا للحالة من الصدمة، بعد علمهم بهذا الأمر، وأنها عندما كانت تتذكر هذا الأمر في عمر 30 سنة كانت تخاف، لكن بعد الحديث، ارتاحت وتخلصت من هذا الخوف". 

أعربت ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل "حكاية نرجس"، مؤكدة أن مشاركتها في العمل جاءت ضمن تجربة مميزة جمعتها بنخبة من النجوم الذين قدموا أداءً لافتًا.

العمق الإنساني والتعقيد العاطفي
وأوضحت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شخصية "نرجس" تُعد من الأدوار النادرة التي لا تتكرر بسهولة، مشيرة إلى أنها لا تضمن العثور مستقبلًا على دور يحمل نفس العمق الإنساني والتعقيد العاطفي الذي تميزت به هذه الشخصية.

وأضافت أنها تميل دائمًا إلى اختيار الأدوار المختلفة عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أن هذا التوجه هو ما جذبها بقوة لتجسيد "نرجس"، قائلة إنها تفضل خوض تجارب فنية بعيدة عن المألوف بالنسبة لها.

كواليس بناء الشخصية

وأشارت إلى أنها حرصت على فهم الخلفية النفسية للشخصية بشكل دقيق، حيث كانت على دراية بتاريخها وظروفها، وسعت لإبراز أبعادها الداخلية، موضحة أن الضغوط لا تدفع الجميع إلى ارتكاب الجرائم، لكن ما مرت به "نرجس" من أزمات شديدة كان له دور في تشكيل سلوكها.

واختتمت ريهام عبد الغفور حديثها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر في الدور تمثل في التعبير عن المشاعر الداخلية المعقدة، خاصة أن ما كانت تشعر به الشخصية لم يكن دائمًا ظاهرًا على السطح، وهو ما جعل تقديمها يتطلب أداءً دقيقًا ومركبًا.

