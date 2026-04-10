جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية للمواطنين و طلبة المدارس والجامعات بما يُسهم في توجيه سلوكهم نحو الحفاظ على البيئة، وترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية النظام البيئي.

اضاف الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق الإعلام والتوعية بالفرع الإقليمي نفذ عدد (٣٤) نشاطاً توعوياً بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة، استهدفت طلبة المدارس ، إلى جانب العاملين بالجهات الحكومية ورجال الدين، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية والتحديات الراهنة، والتعريف بآليات التصدي لها.

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم خطط الدولة لحماية البيئة ومواجهة التلوث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتنوعت الأنشطة المنفذة عن قضايا (اتباع سلوكيات للحفاظ على البيئة للتغلب على التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ،ادارة المخلفات وكيفية التخلص منها، دور جميع أفراد المجتمع فى الحفاظ على البيئة)، وذلك تأكيداً على أهمية نشر الثقافة البيئية وترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.