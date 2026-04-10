تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به جمعية الأورمان في دعم ورعاية الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس روح التكافل الاجتماعي وتعزز من قيم الرحمة والتضامن داخل المجتمع، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن الاحتفال بيوم اليتيم لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والمعنوي الذي يسهم في إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال الأيتام ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، مشيدا بالتعاون المثمر مع جمعية الأورمان في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجا.

اضاف محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية نظمت احتفالية لتوزيع ملابس بالمجان على ١٥٠ طفلاً يتيماً وذلك بقاعة نادي المعلمين بمدينة أبوكبير وسط أجواء من البهجة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الأطفال، وفي إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتزامنا مع احتفالات يوم اليتيم.

وفي السياق ذاته أوضح مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي ضمن خطة الجمعية المستمرة لرعاية الأيتام وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، مؤكدا أن الجمعية تحرص على مشاركة الأطفال فرحتهم في مثل هذه المناسبات، بما يسهم في رفع روحهم المعنوية وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مشيرا إلى استمرار جهود الأورمان في تنفيذ المزيد من الأنشطة الخيرية والتنموية داخل المحافظة.