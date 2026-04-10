بسبب تصادم.. القبض على طرفي مشاجرة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة وقيام أهليتهما بإطلاق أعيرة نارية عليه بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لقسم شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (نجار "نجل خال القائم على النشر" مصاب بجروح متفرقة - عاملان "أحدهما مصاب بجرح بالرأس")، طرف ثان: (مبيض محارة "مصاب بجرح سطحى" ووالديه، عامل "مصاب بجرح سطحى") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لقيام أحد أفراد الطرف الأول بالإصطدام بأحد أفراد الطرف الثانى حال إستقلاله دراجة نارية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثين الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم الأداة المستخدمة فى التعدى "مشرط"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتبين عدم صحة إتجار الطرف الثانى بالمخدرات أو إطلاق أهليتهم أعيرة نارية، وأمكن ضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وعلل تصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية فى الطرف الثانى لتعديه على نجل خاله.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





