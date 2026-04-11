مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

تعد التونة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص كما أنها من الأطعمة التي يمكن تناولها في احتفالات شم النسيم.

ونعرض في هذا التقرير أهم فوائد سمكة التونة للصحية .

غني بالبروتين

يُعدّ البروتين أساسيًا للعديد من جوانب الصحة فهو يُشكّل أساس الشعر والبشرة والأظافر والعضلات ، ويُعدّ ضروريًا لتكوين بعض الإنزيمات والهرمونات، ويُستخدم في نمو الأنسجة وإصلاحها.

إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يُؤدّي نقص البروتين إلى آثار ضارة على الصحة، مُسبّبًا أعراضًا مثل ضعف المناعة، وبطء التئام الجروح، وانخفاض مستويات الطاقة، وزيادة الشهية.

يُعدّ لحم التونة غنياً بالبروتين، إذ يحتوي كل 85 جرام منه على 21 جراماً وبإضافة بعض الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين ، فإنّ تناول حصة واحدة من التونة ضمن نظامك الغذائي يُساعد جسمك على الحصول على البروتين الذي يحتاجه.

إنقاص الوزن

يُعدّ التونة غنياً بالبروتين وقليل السعرات الحرارية، مما يجعله إضافة ممتازة لنظام غذائي لإنقاص الوزن وبفضل محتواه العالي من البروتين، يُساعد التونة على تقليل الشهية، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والشعور بالشبع لفترة أطول.

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول وجبة غنية بالبروتين يؤدي إلى انخفاض أكبر في مستويات هرمون الغريلين ، المسؤول عن تحفيز الشعور بالجوع، مقارنةً بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات كما أنه يبطئ عملية إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع .

وجدت دراسة أخرى من كلية الطب بجامعة واشنطن أن زيادة تناول البروتين بنسبة 15 بالمائة فقط أدت إلى انخفاض السعرات الحرارية اليومية بمقدار 441 سعرة حرارية وتسببت في انخفاض كبير في وزن الجسم وكتلة الدهون.

يعزز صحة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية غدة على شكل فراشة تقع في رقبتك، وهي مسؤولة عن تنظيم عملية الأيض، وإنتاج الهرمونات، والحفاظ على مستويات الطاقة ويمكن أن يؤدي خلل وظائف الغدة الدرقية إلى ظهور أعراض خطيرة، مثل تغيرات في الوزن، ودرجة حرارة الجسم، وعادات التبرز، والوظيفة الجنسية، والتركيز.

يُعدّ التونة من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم ، إذ تحتوي حصة 85 جرامًا منه على 55.8 ميكروجرامًا، أي ما يعادل 101% من القيمة اليومية الموصى بها ويلعب السيلينيوم دورًا محوريًا في صحة الغدة الدرقية، التي تُعتبر في الواقع العضو الذي يحتوي على أعلى نسبة من السيلينيوم لكل غرام من أنسجته.

وقد وجدت دراسات متعددة أن تناول مكملات السيلينيوم قد يكون مفيدًا لحالات مثل التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي، ومرض جريفز، وقصور الغدة الدرقية .

يعزز وظائف الدماغ

ليس سراً أن ما نأكله يؤثر بشكل مباشر على جوانب عديدة من صحتنا ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت أدلة متزايدة تُظهر مدى أهمية نظامنا الغذائي لصحة دماغنا.

يُعدّ سمك التونة غنياً بالعديد من العناصر الغذائية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ وقد ارتبط النياسين ، على وجه الخصوص، بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر والتدهور المرتبط بالتقدم في السن.

يُعد سمك التونة من الأطعمة الممتازة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، بما في ذلك DHA وEPA، والتي يمكن أن تعزز الأداء المعرفي وقد تحمي من مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة لحماية الخلايا من التلف والأمراض المزمنة ويُعتقد أن زيادة تناول مضادات الأكسدة يقي من الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وبعض أمراض المناعة الذاتية.

يُعدّ التونة غنياً بالسيلينيوم المضاد للأكسدة، حيث توفر كل حصة منه 101% من القيمة اليومية الموصى بها من السيلينيوم و يتميز السيلينيوم بخصائصه المضادة للأكسدة، ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الخلايا.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة العالمية للكيمياء البيولوجية ، فإن التونة غنية أيضًا بمركب يحتوي على السيلينيوم يسمى السيلينونين، والذي يحارب الجذور الحرة ويمكن أن يحمي من الأمراض المزمنة والشيخوخة.

يقلل الالتهاب

الالتهاب استجابة طبيعية من الجهاز المناعي تساعد على مكافحة الأجسام الغريبة وحماية الجسم من الأمراض والعدوى أما الالتهاب المزمن، فقد ارتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض كالسرطان وأمراض القلب.

يُعدّ التونة غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، أو زيت السمك، الذي قد يُساهم في تخفيف الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

في الواقع، تتمثل إحدى أهم فوائد زيت السمك للصحة في خصائصه القوية المضادة للالتهابات، وقد أظهرت دراسات عديدة أنه قد يكون علاجًا فعالًا لأمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون، والذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية