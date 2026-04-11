متحف الأمير محمد علي بالمنيل يفتتح المعرض المؤقت نور القصر | صور

في إطار دوره الثقافي والحضاري، وحرصه على إبراز جماليات التراث والفنون التقليدية، نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، معرضًا مؤقتًا بعنوان “نور القصر”، وذلك بسراي العرش، على أن يستمر لمدة شهر.

وأوضح محمد السيد البرديني، مدير المتحف، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من الفوانيس التراثية، ومنقدًا مصنوعًا من النحاس الأصفر، حيث تتنوع خاماتها بين النحاس والزجاج والصفيح والخشب. ويغلب على المعروضات استخدام النحاس الأصفر المذهب، المشغول بأساليب الطرق والتفريغ الدقيقة، إلى جانب عناصر من الزجاج المزخرف.

وتتميز القطع المعروضة بزخارف نباتية وهندسية بارزة ومفرغة، تعكس ثراء الفن الإسلامي ودقة الحرف التقليدية، فضلًا عن إبرازها لجماليات الإضاءة التقليدية وتنوع التقنيات المستخدمة في صناعتها.

ويأتي هذا المعرض في إطار سعي المتحف إلى تقديم تجربة ثقافية متميزة لزواره، تجمع بين الأصالة والإبداع، وتسهم في التعريف بقيمة التراث الفني والحرفي المصري.

