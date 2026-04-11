قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الجمهور على موعد مع فيلمين جديدين .. ياسمين صبري : معملتش حاجة .. والغرور نقص

النجمة ياسمين صبري
النجمة ياسمين صبري
أوركيد سامي

واصلت الفنانة ياسمين صبري تفاعلها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث فتحت باب الأسئلة كعادتها، لتتلقى عشرات الاستفسارات التي تنوعت بين الجاد والطريف، وترد عليها بأسلوبها الذي يجمع بين العفوية وخفة الظل.


وخلال جلسة الأسئلة، لفتت صبري الأنظار بإجاباتها الساخرة، خاصة عندما طُرح عليها سؤال يتعلق بالحرب، فجاء ردها بطابع كوميدي مستلهم من أسلوب الفنان محيي إسماعيل، حيث قالت: «أنا أهم حاجة عندي الـ3 وجبات آكلهم وشكرًا»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.


وفي سياق آخر، أجابت الفنانة على سؤال حول ما إذا كانت قد حققت أحلامها، مؤكدة أنها لا تزال في بداية الطريق، بقولها: «أنا لسه معملتش حاجة»، في إشارة إلى طموحها المستمر ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.


كما تطرقت صبري إلى مفهوم الغرور، بعد أن سألها أحد المتابعين عن مدى أحقية الجميلة في الشعور به، لترد بحزم: «لا.. الغرور نقص»، وهو التصريح الذي لاقى إشادة من جمهورها، معتبرين أنه يعكس تواضعها رغم نجاحها.


ولم تخلُ الجلسة من الطابع الكوميدي، حيث علّقت على سؤال بشأن عدد ساعات نومها، والذي بلغ 10 ساعات، بطريقة ساخرة قائلة: «معلش أنا آسفة واخدة من وقتك كتير»، ما أضفى أجواءً مرحة على التفاعل.


وعلى الصعيد الفني، كشفت ياسمين صبري عن انشغالها حاليًا بتصوير عملين سينمائيين، دون الإفصاح عن تفاصيلهما، ما زاد من حماس جمهورها لمتابعة جديدها خلال الفترة المقبلة.


ويُذكر أن الفنانة تحرص بشكل دوري على التواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم لحظاتها اليومية وتستقبل أسئلتهم، في خطوة تعزز من قربها لجمهورها وتكشف جانبًا مختلفًا من شخصيتها بعيدًا عن الشاشة.

ياسمين صبري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
اكلات شم النسيم
نظام غذائي لمرضى الضغط
فوائد سمك الرنجة
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

