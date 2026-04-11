استشاري أمراض باطنية : تناول الفسيخ مغامرة خطرة قد تنتهي بتسمم غذائي

حذر الدكتور أيمن رشوان استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، من مخاطر تناول الفسيخ، مؤكدًا أن من يأكله كمن يسير في حقل ألغام، قد ينجو في النهاية، لكنه يظل معرضًا للإصابة بالتسمم الغذائي في أي لحظة، وأوضح أن طرق التخزين الصحيحة قد تقلل فرص الإصابة، لكنها لا تضمن الأمان الكامل.

وأكد أيمن رشوان، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إضافة الخل أو الليمون إلى الفسيخ لا تقضي على البكتيريا المسببة للتسمم، وإنما تقللها بشكل محدود فقط، مشددًا على أن الرائحة الجيدة للفسيخ لا تعني خلوه من الميكروبات، كما أن تناوله يتسبب في حالة جفاف شديدة للجسم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح.

وأشار أيمن رشوان إلى أن الرنجة المدخنة تُعد أقل ضررًا مقارنة بالفسيخ، لافتًا إلى أن شرب المياه الغازية بعد تناوله لا يساعد على الهضم ولا يقلل من مخاطره، واختتم بتحذير من أعراض التسمم الغذائي، موضحًا أن بدايتها قد تكون شعورًا غير طبيعي بالنوم والخمول، ما يستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية فورًا.