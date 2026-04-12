مع اقتراب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق 2026

مع اقتراب احتفالات شم النسيم 2026، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لهذه المناسبة السنوية التي ترتبط بشكل أساسي بتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

ومع تزايد البحث عن أسعار هذه الأطعمة في الأسواق، أصبح من المهم معرفة آخر تحديثات الأسعار للاستعداد المناسب.

وفي هذا السياق، نرصد تقريرًا شاملًا عن أسعار الفسيخ والرنجة اليوم الأحد في الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار هذه المنتجات بعض التغيرات التي قد تساعد المواطنين في اتخاذ قراراتهم قبل الشراء.

أسعار الفسيخ في الأسواق اليوم

الفسيخ المغلف

سجل سعر الفسيخ المغلف بشكل كامل بوزن 400 جرام نحو 200 جنيه.

الفسيخ فيليه

أما بالنسبة لأسعار الفسيخ فيليه، فقد بلغ سعر برطمان فسيخ فيليه 200 جرام نحو 187 جنيهًا.

الفسيخ بالزيت

وفيما يخص الفسيخ بالزيت، سجل برطمان فيليه فسيخ لحم بالزيت 350 جرام سعرًا قدره 349 جنيهًا.

أسعار الرنجة في الأسواق اليوم

الرنجة السوبر

شهدت أسعار الرنجة ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر كيلو رنجة سوبر جامبو نحو 170 جنيهًا.

رنجة فيليه بالزيت

أما بالنسبة لأسعار رنجة فيليه بالزيت، فقد تراوحت بين 134 جنيهًا لوزن 200 جرام و180 جنيهًا لوزن 350 جراما.

الرنجة الهولندي بالبطارخ

أما عن الرنجة الهولندي بالبطارخ، فقد وصل سعرها إلى 220 جنيهًا للكيلو.

رنجة مدخنة

كما سجل سعر برطمان رنجة فيليه مدخنة 200 جرام نحو 120 جنيهًا.

أسعار السردين والملوحة في الأسواق

السردين

سجل سعر السردين المخلي اليوم نحو 160 جنيهًا للكيلو، بينما وصل السردين البلدي إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الملوحة الأسواني

أما بالنسبة للملوحة الأسواني، فقد سجلت الأسعار 400 جنيه للكيلو، ما يجعلها من الخيارات الأعلى سعرًا بين أنواع الأسماك المملحة في السوق.

شرائح السالمون

بالنسبة لشرائح السالمون، فقد وصل سعر 500 جرام منها إلى 349 جنيهًا.

سعر الرنجة في المجمعات الاستهلاكية

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بمناسبة شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصل سعر كيلو الرنجة إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن أسعارها في الأسواق الحرة التي تبدأ من 190 جنيهًا.

الاستفادة من النقاط التموينية

كما يُمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بتكلفة أقل، ما يوفر لهم فرصة للحصول على هذه الأطعمة بأسعار اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

نصائح عند شراء الأسماك المملحة

ينصح الخبراء بشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة تخضع للرقابة التموينية، حيث يجب التأكد من تماسك السمكة وعدم وجود روائح غريبة أو تغير في اللون، وذلك لتجنب شراء منتجات قد تؤثر على الصحة.