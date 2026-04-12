الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مع اقتراب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق 2026

منار عبد العظيم

مع اقتراب احتفالات شم النسيم 2026، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لهذه المناسبة السنوية التي ترتبط بشكل أساسي بتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

 ومع تزايد البحث عن أسعار هذه الأطعمة في الأسواق، أصبح من المهم معرفة آخر تحديثات الأسعار للاستعداد المناسب.

وفي هذا السياق، نرصد تقريرًا شاملًا عن أسعار الفسيخ والرنجة اليوم الأحد في الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار هذه المنتجات بعض التغيرات التي قد تساعد المواطنين في اتخاذ قراراتهم قبل الشراء.

 

أسعار الفسيخ في الأسواق اليوم

الفسيخ المغلف

سجل سعر الفسيخ المغلف بشكل كامل بوزن 400 جرام نحو 200 جنيه. 

الفسيخ فيليه

أما بالنسبة لأسعار الفسيخ فيليه، فقد بلغ سعر برطمان فسيخ فيليه 200 جرام نحو 187 جنيهًا. 

الفسيخ بالزيت

وفيما يخص الفسيخ بالزيت، سجل برطمان فيليه فسيخ لحم بالزيت 350 جرام سعرًا قدره 349 جنيهًا. 

 

أسعار الرنجة في الأسواق اليوم

الرنجة السوبر

شهدت أسعار الرنجة ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر كيلو رنجة سوبر جامبو نحو 170 جنيهًا. 

 

رنجة فيليه بالزيت

أما بالنسبة لأسعار رنجة فيليه بالزيت، فقد تراوحت بين 134 جنيهًا لوزن 200 جرام و180 جنيهًا لوزن 350 جراما. 

الرنجة الهولندي بالبطارخ

أما عن الرنجة الهولندي بالبطارخ، فقد وصل سعرها إلى 220 جنيهًا للكيلو. 

 

رنجة مدخنة

كما سجل سعر برطمان رنجة فيليه مدخنة 200 جرام نحو 120 جنيهًا. 

 

أسعار السردين والملوحة في الأسواق

السردين

سجل سعر السردين المخلي اليوم نحو 160 جنيهًا للكيلو، بينما وصل السردين البلدي إلى 140 جنيهًا للكيلو. 

 

الملوحة الأسواني

أما بالنسبة للملوحة الأسواني، فقد سجلت الأسعار 400 جنيه للكيلو، ما يجعلها من الخيارات الأعلى سعرًا بين أنواع الأسماك المملحة في السوق.

 

شرائح السالمون

بالنسبة لشرائح السالمون، فقد وصل سعر 500 جرام منها إلى 349 جنيهًا. 

 

سعر الرنجة في المجمعات الاستهلاكية

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بمناسبة شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصل سعر كيلو الرنجة إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن أسعارها في الأسواق الحرة التي تبدأ من 190 جنيهًا.

 

الاستفادة من النقاط التموينية

كما يُمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بتكلفة أقل، ما يوفر لهم فرصة للحصول على هذه الأطعمة بأسعار اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

 

نصائح عند شراء الأسماك المملحة

ينصح الخبراء بشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة تخضع للرقابة التموينية، حيث يجب التأكد من تماسك السمكة وعدم وجود روائح غريبة أو تغير في اللون، وذلك لتجنب شراء منتجات قد تؤثر على الصحة.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

قصة أيقونية تعود.. مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

بمدى 450 كم .. كوبرا تكشف عن رافال الكهربائية

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

