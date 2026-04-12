قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة سيدة بالإسكندرية.. أول تحرك من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأبنائها
مقترح برلماني يمنح المطلقة ثلث الدخل الشهري بدلًا من ثلث ثروة الزوج
سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس
تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟
محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف
الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية
خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى
رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري
ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة
فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور

شم النسيم2026
شم النسيم2026
رشا عوني

مع بدء احتفالات شم النسيم2026، يتبادل الأهل والأصدقاء رسائل تهنئة شم النسيم للاحتفال بأعياد الربيع، حيث يعد شم النسيم من أقدم أعياد المصريين تاريخياً، منذ العصر الفرعوني، ويحل شم النسيم كل عام في شهر أبريل لتحل معه البهجة والأجواء الممتعة وتغيرات الطقس مع أجواء فصل الربيع.

رسائل تهنئة بمناسبة شم النسيم 2026، أجمل معايدة للأهل والأصدقاء - تليجراف مصر

رسائل تهنئة شم النسيم2026

  • شم النسيم جه وفتح باب الربيع.. كل سنة وانت بخير وسعادة وأيامك كلها ورد وياسمين.
  • أتمنى لك يومًا مشرقًا كألوان البيض في شم النسيم، وسعادة تملأ قلبك كالهواء النقي في الربيع.
  • كل شم نسيم وانت طيب، ربي يجعل أيامك ربيع وابتسامتك ما تغيب.
  • مع نسمات الربيع وريحه الزهور، ببعتلك أحلى سلام وأجمل تهنئة من القلب.

تهنئة شم النسيم للأهل والأصدقاء

  • عيد شم النسيم هو بداية جديدة، ربنا يجعلها فاتحة خير عليك وعلى كل أحبابك.
  • عيدك ربيع، والفرحة ما تغيب، والقلوب بالحب تطيب... شم نسيم سعيد.
  • كل زهرة بتتفتح في الربيع، بتفكرني بابتسامتك الجميلة... كل سنة وانت أغلى من الورد.
  • شم النسيم مناسبة نحتفل فيها بالحياة.. أتمنى لك بداية جديدة مليانة أمل وحب.
  • على قد ما الورد في شم النسيم حلو، على قد ما وجودك في حياتي أجمل.. عيد سعيد.
  • من قلبي للي بحبهم.. شم نسيم سعيد وأيامكم كلها فرح ونقاء.
بطاقات تهنئة شم النسيم بالاسم والصورة 2025.. رسائل وعبارات جميلة - مستعمل

عبارات تهنئة شم النسيم

  • كل سنة وأنتوا طيبين يا أحلى أصحاب.. يوم ربيع جميل عليكم.
  • شم نسيم سعيد مليان ضحك وذكريات حلوة بينا دايمًا.
  • ربنا يديم صداقتنا ويجمعنا دايمًا على الخير.
  • باقة ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين.. وأقول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم.
  • تهنئة مليانة ورد وفل...أرسلها قبل شم النسيم ما يهل.. علشان أكون قبل الكل.. كل سنة وأنت في قلبي يا سيد الكل.
  • الأماني تسبق التهاني التي نرغب في إرسالها لجميع الأحبة والأقارب ونود أن نقول شم نسيم عليكم سعيد.
  • كل شم نسيم وأنتم بصحة جيدة وعمر طويل وسعادة لا تنقطع.
قرينة السيد الرئيس تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم 2026 رسميا

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

أفضل حالات واتس ورسائل تهنئة بشم النسيم

أصل شم النسيم

يرجع أصل الاحتفال بشم النسيم إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون ببداية فصل الربيع باعتباره موسمًا للتجدد والحياة والخصوبة، وتشير الدراسات التاريخية إلى أن المصريين القدماء أطلقوا على هذا العيد اسم "شمو"، والذي كان يعني بعث الحياة أو بداية الخلق الجديد.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

-13 أبريل: شم النسيم
-25 أبريل: عيد تحرير سيناء
-1 مايو: عيد العمال
-26 مايو: وقفة عيد الأضحى
-30 مايو: عيد الأضحى
-18 يونيو: رأس السنة الهجرية
-2 يوليو: ثورة 30 يونيو
-23 يوليو: ثورة 23 يوليو
-26 أغسطس: المولد النبوي
-6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

شم النسيم رسائل شم النسيم رسائل تهنئة شم النسيم اجازة شم النسيم2026 اجازة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: انتشار مكثف للفرق الطبية وتمركزات الإسعاف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة

قطار تالجو

عايز فسحة وسفر.. مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو اليوم الأحد 12 أبريل 2026

فيزا شنجن

بتفكر تسافر أوروبا.. المتطلبات وأهم خطوات الحصول على فيزا شنجن بسهولة

بالصور

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد