رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور

مع بدء احتفالات شم النسيم2026 ، يتبادل الأهل والأصدقاء رسائل تهنئة شم النسيم للاحتفال بأعياد الربيع، حيث يعد شم النسيم من أقدم أعياد المصريين تاريخياً، منذ العصر الفرعوني، ويحل شم النسيم كل عام في شهر أبريل لتحل معه البهجة والأجواء الممتعة وتغيرات الطقس مع أجواء فصل الربيع.

رسائل تهنئة شم النسيم2026

شم النسيم جه وفتح باب الربيع.. كل سنة وانت بخير وسعادة وأيامك كلها ورد وياسمين.

أتمنى لك يومًا مشرقًا كألوان البيض في شم النسيم، وسعادة تملأ قلبك كالهواء النقي في الربيع.

كل شم نسيم وانت طيب، ربي يجعل أيامك ربيع وابتسامتك ما تغيب.

مع نسمات الربيع وريحه الزهور، ببعتلك أحلى سلام وأجمل تهنئة من القلب.

تهنئة شم النسيم للأهل والأصدقاء

عيد شم النسيم هو بداية جديدة، ربنا يجعلها فاتحة خير عليك وعلى كل أحبابك.

عيدك ربيع، والفرحة ما تغيب، والقلوب بالحب تطيب... شم نسيم سعيد.

كل زهرة بتتفتح في الربيع، بتفكرني بابتسامتك الجميلة... كل سنة وانت أغلى من الورد.

شم النسيم مناسبة نحتفل فيها بالحياة.. أتمنى لك بداية جديدة مليانة أمل وحب.

على قد ما الورد في شم النسيم حلو، على قد ما وجودك في حياتي أجمل.. عيد سعيد.

من قلبي للي بحبهم.. شم نسيم سعيد وأيامكم كلها فرح ونقاء.

عبارات تهنئة شم النسيم

كل سنة وأنتوا طيبين يا أحلى أصحاب.. يوم ربيع جميل عليكم.

شم نسيم سعيد مليان ضحك وذكريات حلوة بينا دايمًا.

ربنا يديم صداقتنا ويجمعنا دايمًا على الخير.

باقة ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين.. وأقول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم.

تهنئة مليانة ورد وفل...أرسلها قبل شم النسيم ما يهل.. علشان أكون قبل الكل.. كل سنة وأنت في قلبي يا سيد الكل.

الأماني تسبق التهاني التي نرغب في إرسالها لجميع الأحبة والأقارب ونود أن نقول شم نسيم عليكم سعيد.

كل شم نسيم وأنتم بصحة جيدة وعمر طويل وسعادة لا تنقطع.

موعد إجازة شم النسيم 2026 رسميا

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

أصل شم النسيم

يرجع أصل الاحتفال بشم النسيم إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون ببداية فصل الربيع باعتباره موسمًا للتجدد والحياة والخصوبة، وتشير الدراسات التاريخية إلى أن المصريين القدماء أطلقوا على هذا العيد اسم "شمو"، والذي كان يعني بعث الحياة أو بداية الخلق الجديد.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

-13 أبريل: شم النسيم

-25 أبريل: عيد تحرير سيناء

-1 مايو: عيد العمال

-26 مايو: وقفة عيد الأضحى

-30 مايو: عيد الأضحى

-18 يونيو: رأس السنة الهجرية

-2 يوليو: ثورة 30 يونيو

-23 يوليو: ثورة 23 يوليو

-26 أغسطس: المولد النبوي

-6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة