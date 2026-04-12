أسعار البيض قبل شم النسيم.. الأبيض يبدأ من 102 للكرتونة والأحمر 110 جنيهات

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار البيض شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع تسجيل تباين محدود بين الأنواع المختلفة وفقًا لطبيعة التربية والإنتاج.



وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السوق المحلية سجلت أسعارًا لبيض المائدة عند 107 جنيهات للبيض الأبيض بطاريات، و102 جنيه للبيض الأبيض أرضي، بينما بلغ سعر البيض الأحمر بطاريات 110 جنيهات، والأحمر أرضي 107 جنيهات، في حين سجل البيض البلدي تفاوتًا بين 100 و110 جنيهات حسب النوع، مع استقرار نسبي في حركة الطلب.



وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا بين المعروض والطلب خلال الفترة الحالية، إلى جانب استقرار مدخلات الإنتاج نسبيًا، ما ساهم في الحد من أي تحركات سعرية كبيرة داخل الأسواق.



وأضاف أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء في حركة البيع، مع استمرار توافر الكميات بشكل يغطي احتياجات المستهلكين، خاصة مع استقرار تكاليف النقل والإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وأكد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حركة التداول.