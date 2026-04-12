حملات رقابية تشمل 7 محافظات لضمان سلامة الغذاء

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء من جهودها الرقابية على المنشآت السياحية، في إطار خطة تستهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم داخل المطاعم والفنادق والمنشآت المرتبطة بالقطاع السياحي.



وأوضح التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن إدارة الرقابة على المنشآت السياحية نفذت 108 زيارات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، شملت عددًا من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

وأشار التقرير إلى أن الحملات استهدفت مراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن تقديم غذاء آمن للسائحين والمترددين على المنشآت السياحية.

كما شملت الجهود متابعة الاشتراطات الصحية داخل المطابخ ومناطق إعداد وتداول الغذاء، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في التخزين والتجهيز.

وأكدت الهيئة استمرار خطتها الرقابية على القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة به.