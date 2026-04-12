مصر تصدر 266 ألف طن غذاء خلال أسبوع إلى 192 دولة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 13 لعام 2026 عن الفترة من 4 إلى 10 أبريل، والذي رصد أبرز أنشطة الهيئة الرقابية وجهودها في متابعة سلامة الغذاء المتداول بالسوق المحلي وحركة الصادرات والواردات الغذائية.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت 4033 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 2017 شركة مصدرة، وذلك في إطار متابعة أعمال محطات ومراكز التعبئة. كما بلغ إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع نحو 5510 رسائل بكمية تصل إلى 266 ألف طن صادرة عن 1515 شركة، وتضمنت 762 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة، شملت الفواكه والخضراوات والدقيق ومنتجات الحبوب ومحضرات الخضر والفاكهة.

وأشار التقرير إلى تصدر الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 78 ألف طن من بين نحو 100 ألف طن من الفواكه، تلتها الفراولة بنحو 16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بنحو 6 آلاف طن. وفي قطاع الخضراوات، جاءت البطاطس في المركز الأول بإجمالي 36 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 7 آلاف طن ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن. كما بلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع 192 دولة، في مقدمتها السعودية والسودان وسوريا وهولندا والأردن.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول بعدد 1115 رسالة غذائية، يليه ميناء الإسكندرية بإجمالي 900 رسالة، ثم ميناء دمياط بنحو 830 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1315 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وعلى صعيد الواردات، أوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بلغ 1815 رسالة بإجمالي كمية تقدر بنحو 450 ألف طن مستوردة من خلال 870 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح وفول الصويا والزيوت. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا وأوكرانيا وإندونيسيا والبرازيل. كما استمر ميناء الإسكندرية في تصدر الموانئ من حيث عدد الرسائل الواردة بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ300 رسالة ثم ميناء دمياط بـ241 رسالة.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن 1238 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 586 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ114 مستوردًا، كما قامت لجنة التظلمات بفحص 490 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ.

وفي إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 زيارة تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء، كما تم تسجيل 15 منشأة جديدة. كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 61 مأمورية شملت المرور على 94 منشأة غذائية، إلى جانب تنفيذ 45 مأمورية رقابية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1596 مخزنًا.

كما استقبلت الهيئة 97 شكوى خلال الأسبوع الماضي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهات مختلفة، حيث تم التعامل مع عدد منها وجارٍ فحص الباقي، فيما نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات ميدانية استهدفت 466 منشأة غذائية بعدد من المحافظات للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المخالفين.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، نفذت الهيئة 1558 مأمورية تفتيشية شملت المرور على 6070 منشأة غذائية في مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 170 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات الصحية. كما تم تنفيذ 1503 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة استهدفت 42 منشأة غذائية.

وفي إطار الرقابة القطاعية، كثفت الهيئة أنشطتها التفتيشية على السلاسل التجارية والمنشآت السياحية والمحال العامة، حيث تم تنفيذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية ليصل إجمالي الفروع المسجلة إلى 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية. كما تم تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 75 ألفًا و617 منشأة.

كما واصلت الهيئة جهودها الرقابية على قطاع الألبان والأسماك والمجازر والمواد الملامسة للغذاء، حيث نفذت مأموريات تفتيشية متعددة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية في مختلف مراحل التداول والتصنيع، إلى جانب إصدار 29 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير استمرار الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية بالمحافظات المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر، في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حماية صحة المستهلكين وضمان تداول غذاء آمن في الأسواق المصرية.