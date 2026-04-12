الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة يبحث توسيع استثمارات مواد البناء المستدامة ودعم التصنيع الأخضر

ولاء عبد الكريم


عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة «سان جوبان مصر» برئاسة أحمد وفيق، المدير التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط التوسع المستقبلية في السوق المصري، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز صناعة مواد البناء المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر.
 

واستعرض اللقاء حجم استثمارات المجموعة في مصر، والتي ارتفعت من 250 مليون يورو عام 2009 إلى نحو 500 مليون يورو حاليًا، إلى جانب متابعة موقف مصنعين جديدين من المقرر دخولهما مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر 2026. ويشمل المشروع الأول إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المتخصص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 175 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 طن يوميًا لخدمة صناعات السيارات والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض الواردات بنحو 35 مليون دولار سنويًا. كما يشمل المشروع الثاني مصنعًا لإنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات باستثمارات 40 مليون يورو، مع توجيه 60% من الإنتاج للتصدير وتوفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


وأكد وزير الصناعة حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة لتعزيز استثماراتها في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر في قطاع مواد البناء، إلى جانب توطين الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.


وأشاد وزير الصناعة بنهج مجموعة «سان جوبان» باعتبارها من الشركات العالمية الرائدة في مجال مواد البناء المستدامة، والذي يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات تقدم حلولًا صديقة للبيئة وتدعم التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس التزامًا واضحًا بالمعايير البيئية العالمية.


كما شدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتذليل التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما تلك التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة.


من جانبه، أعرب أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة «سان جوبان مصر»، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة. وأشار إلى التزام الشركة بتنفيذ خططها التوسعية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز دورها في دعم قطاع مواد البناء وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

