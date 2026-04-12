قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني يمنح المطلقة ثلث الدخل الشهري بدلًا من ثلث ثروة الزوج
سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس
تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟
محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف
الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية
خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى
رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري
ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة
فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق
ماكرون يزور أثينا 24 أبريل لتجديد اتفاقية استراتيجية مشتركة مع اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

رنا عصمت

يحتفل المصريون غداً صباح الاثنين بعيد شم النسيم، ومع حلول هذه المناسبة لا يخلو بيت من وجود الرنجة و الفسيخ، ويشتهر شم النسيم بتناول الأسماك المالحة وهى من أبرز العادات التى يحرص عليها الكثير من الأسر المصرية.
 

و فى هذا التقرير نعرض لك مشروب سحرى يمكنك تناوله بعد الرنجة و الفسيخ لاحتوائه على فوائد عديدة لجسمك .

قد يمنحك مشروب الكرفس مجموعة من الفوائد الصحية، مثل:

1-ترطيب الجسم:

الكرفس غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ودعم صحة الكلى والمخ وتنظيم ضغط الدم وحرارة الجسم.

2-مضاد للالتهابات:

يحتوي على مركبات نباتية تقلل الالتهابات و الاجهاد التأكسدى، مما قد يساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة.

3-المساعدة في إنقاص الوزن:

منخفض السعرات، وقد يزيد الشعور بـ الشبع، كما يُعد بديلًا صحيًا للمشروبات عالية السعرات.

4-دعم صحة المفاصل:

يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات التي قد تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بالمفاصل.

5-دعم صحة المخ:

يحتوي على اللوتيولين (Luteolin) الذي قد يساعد في حماية خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

6-المساعدة في خفض ضغط الدم:

قد يساهم في تقليل ضغط الدم وفقًا لبعض الدراسات.

7-فوائد للرجال:

قد يدعم صحة الحيوانات المنوية عند تناوله باعتدال.

8-تقليل الحموضة:

قد يساعد في تهدئة أعراض ارتداد حمض المعدة بشكل طبيعي.

المصدر هيلثى لاين

مشروب سحرى ينظف المعاء بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم الرنجة و الفسيخ شم النسيم الفسيخ و الرنجة الكرفس فوائد الكرفس

بالصور

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

