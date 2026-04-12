مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

يحتفل المصريون غداً صباح الاثنين بعيد شم النسيم، ومع حلول هذه المناسبة لا يخلو بيت من وجود الرنجة و الفسيخ، ويشتهر شم النسيم بتناول الأسماك المالحة وهى من أبرز العادات التى يحرص عليها الكثير من الأسر المصرية.



و فى هذا التقرير نعرض لك مشروب سحرى يمكنك تناوله بعد الرنجة و الفسيخ لاحتوائه على فوائد عديدة لجسمك .

قد يمنحك مشروب الكرفس مجموعة من الفوائد الصحية، مثل:

1-ترطيب الجسم:

الكرفس غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ودعم صحة الكلى والمخ وتنظيم ضغط الدم وحرارة الجسم.

2-مضاد للالتهابات:

يحتوي على مركبات نباتية تقلل الالتهابات و الاجهاد التأكسدى، مما قد يساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة.

3-المساعدة في إنقاص الوزن:

منخفض السعرات، وقد يزيد الشعور بـ الشبع، كما يُعد بديلًا صحيًا للمشروبات عالية السعرات.

4-دعم صحة المفاصل:

يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات التي قد تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بالمفاصل.

5-دعم صحة المخ:

يحتوي على اللوتيولين (Luteolin) الذي قد يساعد في حماية خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

6-المساعدة في خفض ضغط الدم:

قد يساهم في تقليل ضغط الدم وفقًا لبعض الدراسات.

7-فوائد للرجال:

قد يدعم صحة الحيوانات المنوية عند تناوله باعتدال.

8-تقليل الحموضة:

قد يساعد في تهدئة أعراض ارتداد حمض المعدة بشكل طبيعي.

المصدر هيلثى لاين