في شم النسيم .. ماذا يحدث عند شرب الليمون بعد الفسيخ والرنجة

يعد الليمون من أشهر الاطعمة التي يتم إضافتها لطبق الفسيخ والرنجة في احتفالات شم النسيم ولكن ما تأثير تناول عصير الليمون بعد هذه الوجبات الشهية.

ونعرض في هذا التقرير فوائد عصير الليمون في شم النسيم وذلك وفقا لما ذكره موقع tuasaude.

تقوية جهاز المناعة

عصير الليمون غني بفيتامين سي والليمونين، وهما من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا ذات الخصائص المضادة للميكروبات والمعدلة للمناعة.

يساعد عصير الليمون أيضاً على تقوية خلايا الجهاز المناعي لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.

دعم فقدان الوزن

يُنظف عصير الليمون الحنك، مما يُساعد على تقليل الرغبة في تناول الحلويات وعند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يُمكن أن يُساعد عصير الليمون في دعم فقدان الوزن.

يُعد عصير الليمون أيضًا مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، وهو خيار جيد لإدراجه كجزء من نظام غذائي لإنقاص الوزن .

السيطرة على ضغط الدم

عصير الليمون غني بفيتامين سي وحمض الستريك، وهو عنصر غذائي وحمض عضوي يعزز استرخاء الأوعية الدموية للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

لا يُعد عصير الليمون بديلاً عن العلاجات الطبية الموصى بها، والنشاط البدني المنتظم، والنظام الغذائي الصحي، ويجب استخدامه فقط كمكمل للعلاجات التي يصفها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.

الوقاية من فقر الدم

يساعد عصير الليمون على الوقاية من فقر الدم لأنه غني بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي يعزز امتصاص الحديد في الجسم للمساعدة في تكوين الهيموجلوبين، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والذي عادة ما يكون منخفضًا لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم.

الحفاظ على صحة الأمعاء

يحتوي الليمونين، وهو مركب نشط بيولوجيًا موجود في عصير الليمون، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ضد بكتيريا الملوية البوابية للمساعدة في منع تطور قرحة المعدة والاثني عشر.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الليمون على الفلافونويدات والكاروتينات وفيتامين سي، وهي مغذيات ومركبات نشطة بيولوجيًا تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تمنع الإجهاد التأكسدي من التأثير على الخلايا السليمة، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الوقاية من حصى الكلى

قد يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع تكون حصى الكلى عن طريق زيادة كل من حجم ودرجة حموضة البول، مما يجعل البول أقل تركيزًا ويمنع تكوين بلورات حمض اليوريك.

كما أن محتوى الماء في عصير الليمون يساعد على منع الجفاف، وهو أحد أسباب حصى الكلى.

المساعدة في علاج الإسهال

قد يُستخدم عصير الليمون كعلاج تكميلي للإسهال بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة. كما يُساعد عصير الليمون على زيادة شرب الماء لتجنب الجفاف.