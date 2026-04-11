الزمالك راحة غدا من التدريبات بعد الفوز علي بلوزداد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدٍ الأحد، عقب العودة من الجزائر بعد الفوز على شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء العودة المرتقب أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى مصر مساء اليوم السبت في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.