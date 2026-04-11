طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات مختلفة ومبتكرة لتقديم الرنجة بشكل جديد، وتُعد سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر واحدة من أشهر الوصفات.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر، وهي وصفة تجمع بين الطعم الغني والشكل الجذاب باللون الوردي.

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

مكونات سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر:

بطارخ رنجة مخلية ومقطعة

طحينة خام

مايونيز

زيت (ذرة أو زيت زيتون)

عصير ليمون طازج

لبن أو كريمة (لضبط القوام)

بنجر مسلوق ومفروم

بصل أخضر مفروم

بقدونس للتزيين

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر خطوة بخطوة:

ـ في الكبة، يتم خلط بطارخ الرنجة مع الطحينة والمايونيز والزيت وعصير الليمون، ثم إضافة اللبن أو الكريمة تدريجيًا، مع الخفق جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.

ـ يُضاف البنجر المسلوق إلى الخليط، ويُخفق مرة أخرى حتى يتجانس تمامًا، ويأخذ الخليط اللون الوردي المميز.

ـ يُسكب الخليط في طبق التقديم، ثم يُزين بالبصل الأخضر والبقدونس، ويُقدم كغموس لذيذ بجانب الرنجة أو الخبز.

سر نجاح وصفة سلطة بطارخ الرنجة

للحصول على أفضل نتيجة:

ـ يمكن تحضير الخليط بدون البنجر أولًا

ـ تقسيم الكمية إلى نصفين

إضافة البنجر لنصف فقط للحصول على شكل جذاب بلونين مختلفين

لماذا تعتبر هذه الوصفة مثالية لشم النسيم؟

تجمع بين الطعم التقليدي للرنجة ولمسة عصرية

سهلة وسريعة التحضير

مناسبة للتقديم كطبق جانبي أو غموس.