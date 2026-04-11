طريقة عمل سلطة التونة بالزبادى والثوم.. أكلة صحية بطعم منعش

تُعد سلطة التونة بالزبادي والثوم من أفضل الخيارات لمن يبحث عن وجبة صحية خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، حيث تمتزج فيها نكهة التونة الغنية بالبروتين مع قوام الزبادي الطبيعي الخفيف، ولمسة الثوم التي تضيف طعمًا مميزًا دون أن تطغى على باقي المكونات.

وتُعتبر هذه الوصفة مثالية للدايت أو كوجبة سريعة مشبعة، خاصة أنها سهلة التحضير ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة، وفقا لما نشر في موقع daisybeet.

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم

مكونات سلطة التونة بالزبادي:

علبة تونة مصفاة من الزيت أو الماء

نصف كوب زبادي طبيعي

فص ثوم مهروس (حسب الرغبة)

عصير نصف ليمون

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

خيار مقطع مكعبات صغيرة

بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ في وعاء متوسط، تُفتت التونة جيدًا باستخدام الشوكة.

ـ يُضاف الزبادي ويتم التقليب حتى يصبح القوام كريميًا ومتجانسًا.

ـ يضاف الثوم المهروس وعصير الليمون وزيت الزيتون.

ـ تُتبل السلطة بالملح والفلفل حسب الرغبة.

ـ يضاف الخيار والبقدونس مع التقليب برفق للحفاظ على القوام.

نصائح لمذاق أفضل

للحصول على طعم أكثر انتعاشًا:

ـ يمكن إضافة رشة نعناع جاف أو طازج

ـ استخدام الزبادي بارد من الثلاجة

ـ ترك السلطة في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل التقديم

طريقة تقديم سلطة التونة

وتُقدم السلطة باردة، ويمكن تناولها مع الخبز المحمص أو استخدامها كحشوة صحية للسندويتشات، كما تصلح كطبق جانبي مثالي مع وجبات الغداء.

لماذا تعتبر هذه الوصفة مثالية للدايت؟

تتميز سلطة التونة بالزبادي بأنها:

ـ غنية بالبروتين وقليلة الدهون

ـ تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة

ـ تدعم فقدان الوزن بشكل صحي

ـ سهلة وسريعة التحضير