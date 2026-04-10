الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

آية التيجي

تعتبر وصفة التورلي باللحمة والخضار  من قائمة الأكلات المنزلية التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة مع الرغبة في تقديم وجبة متكاملة تجمع بين القيمة الغذائية والطعم الشهي.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة سهلة لتحضير التورلي في الفرن بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، مع نكهة غنية ومميزة.

مكونات التورلي باللحمة والخضار:
لحم مكعبات (مسلوق نصف سلق)
بطاطس، كوسة، جزر، بسلة، فاصوليا خضراء
بصل مفروم وثوم مفروم
عصير طماطم طازج
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
سمن أو زيت
بهارات: ملح، فلفل أسود، سبع بهارات، ورق لورا، حبهان

طريقة عمل التورلي باللحمة في الفرن:
ـ تُسلق اللحمة مع البصل وورق اللورا والحبهان حتى تصل لنصف النضج، ثم تُصفى.
ـ في حلة أو طاجن، يُسخن السمن ويُضاف البصل والثوم حتى يذبل، ثم تُضاف الخضروات وتُقلب جيدًا.
ـ تُضاف اللحمة فوق الخضار، ثم عصير الطماطم والصلصة والبهارات، مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
ـ يُضاف قليل من مرقة اللحمة ويُترك الخليط على النار لمدة 10 دقائق حتى يبدأ في الغليان.
ـ يُنقل الخليط إلى طاجن (يفضل فخار) ويُغطى، ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200-220 حتى تمام النضج.
ـ يُرفع الغطاء ويُحمر الوجه تحت الشواية، ويُقدم ساخنًا بجانب الأرز بالشعرية.

نصائح لنجاح التورلي في الفرن

ـ استخدام الطاجن الفخار يعطي طعمًا أعمق ونكهة مميزة.
ـ يمكن إضافة فلفل رومي أو حار حسب الرغبة.
ـ لا تفرطي في المرقة حتى لا تصبح الوصفة سائلة.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

