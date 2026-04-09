بدون لحوم .. طريقة عمل جلاش بالجبنة والزيتون

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالجبنة والزيتون، فهو من الأكلات اللذيذة و الإقتصادىة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير جلاش بالجبنة والزيتون



● جبنة بيضاء

● زيتون حلقات

● بصل

● شطة ناعمة

● سمنة

للوجه:

● بيضة

● خل

● سمسم

● حبة البركة



طريقة تحضير جلاش بالجبنة والزيتون



تخلط الجبنة والزيتون والبصل والشطة

يدهن ورق الجلاش بالسمنة المذابة

يحشى بخليط الجبنة ويشكل أصابع

يدهن الجلاش بخليط البيضة والخل ويرش الوجه بالسمسم وحبة البركة

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

تقدم أصابع الجلاش