فطار مميز .. طريقة عمل فول اسكندراني

طريقة عمل الفول الإسكندراني من أشهر وصفات الفطار المصري، بطعمه المميز اللي بيجمع بين البساطة والنكهة القوية

المكونات:

2 كوب فول مدمس

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة طحينة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت (يفضل زيت ذرة أو زيت زيتون)

كمون + ملح حسب الرغبة

شطة (اختياري)

ماء دافئ

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

1. في طبق عميق، اهرسي الفول جيدا (اتركيه خشن حسب ذوقك).

2. ضيفي الثوم المفروم والكمون والملح .

3. في بولة صغيرة، اخلطي الطحينة مع عصير الليمون وقليل من الماء حتي يصبح صوص ناعم.

4. ضيفي خليط الطحينة على الفول .

5. ضعي الزيت على الوش، و الشطة ضيفيها.

6. زيني بالبقدونس وقدّميه سخن مع عيش بلدي.

-سر الطعم الإسكندراني:

يكون قوامه كريمي بسبب الطحينة

الطعم مضبوط بليمون واضح

ممكن اضافة رشة خل خفيفة حتي يعطي نفس طعم عربيات

أفكار للتقديم:

مع بيض مسلوق وطعمية

مع بطاطس محمرة

في سندوتشات سريعة للرحلات أو شم النسيم