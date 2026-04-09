فطار مميز .. طريقة عمل فول اسكندراني

طريقة عمل الفول الإسكندراني من أشهر وصفات الفطار المصري، بطعمه المميز اللي بيجمع بين البساطة والنكهة القوية
المكونات:
2 كوب فول مدمس
4 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة طحينة
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت (يفضل زيت ذرة أو زيت زيتون)
كمون + ملح حسب الرغبة
شطة (اختياري)
ماء دافئ
بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير:
1. في طبق عميق، اهرسي الفول جيدا (اتركيه خشن حسب ذوقك).
2. ضيفي الثوم المفروم والكمون والملح .
3. في بولة صغيرة، اخلطي الطحينة مع عصير الليمون وقليل من الماء حتي يصبح صوص ناعم.
4. ضيفي خليط الطحينة على الفول .
5. ضعي الزيت على الوش، و الشطة ضيفيها.
6. زيني بالبقدونس وقدّميه سخن مع عيش بلدي.
-سر الطعم الإسكندراني:
يكون قوامه كريمي بسبب الطحينة
الطعم مضبوط بليمون واضح
ممكن اضافة رشة خل خفيفة حتي يعطي نفس طعم عربيات
أفكار للتقديم:
مع بيض مسلوق وطعمية
مع بطاطس محمرة
في سندوتشات سريعة للرحلات أو شم النسيم