مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك التفاح والحبهان.. جديدة وغير تقليدية

هاجر هانئ

كيك التفاح والحبهان من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك التفاح والحبهان فيما يلي….

مقادير كيك التفاح والحبهان


● 225 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

● 175 جرام سكر

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● 75 مل زيت

● 1 بيضة

● 75 مل لبن رائب

● ملعقة صغيرة فانيليا

● 450 جرام تفاح، مقشر ومنزوع البذور ومقطع إلى مكعبات 1 سم أو نصف بوصة

للتوبينج الستريوسل :
● 50 جرام زبدة، طرية
● 70 جرام سكر
● 1 و ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
● ملعقة صغيرة حبهان مطحون
● ¼ ملعقة صغيرة ملح
● 70 جرام دقيق متعدد الاستخدام


طريقة تحضير كيك التفاح والحبهان


للبدء، سخّن الفرن إلى 180°C. بعد ذلك، ادهن قالب سبرينج فورم (تشيز كيك) مقاس 20 إلى 24 سم
ثم بطّن القاع بدائرة من ورق الزبدة ورش الجوانب بقليل من الدقيق الإضافي لمنع الالتصاق.
لتحضير الكيك: اخلط الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والحبهان في وعاء كبير.
اصنع حفرة في المنتصف وأضف الزيت والبيض واللبن الرائب والفانيليا.
سيكون الخليط سميكًا جدًا. أضف التفاح المقطع وقلّب فقط حتى يندمج (لا تفرط في خلط خليط الكيك، لأن ذلك سيؤدي إلى كيك أكثر كثافة)، ثم اسكب الخليط في القالب المُجهز.
لتحضير الستريوسل، اخلط الزبدة مع السكر والقرفة والحبهان والملح.
يجب أن يصبح الخليط خفيفًا وكريميًا وعطريًا. بعد ذلك، أضف الدقيق.
يجب أن تحصل على خليط مفتت يشبه قوام عجينة البسكويت ولكنه لا يلتصق بيديك.
وزّع الخليط فوق سطح الكيك بالتساوي قدر الإمكان، ثم اخبز الكيك لمدة 45 إلى 60 دقيقة (حسب حجم القالب)، مع الفحص من وقت لآخر بعد علامة 45 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا في الغالب مع بعض الفتات الرطبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

القومي للبحوث: الذكاء الاصطناعي أداة محورية للتنبؤ بالظواهر البيئية وتقليل آثارها

صورة أرشيفية

متحدث الزراعة: التقنيات الحديثة توفر 70% من التكلفة وتدعم زيادة الصادرات

جانب من اللقاء

تأثير الضربات على المنشآت النووية.. خبير يوضح المخاطر والإجراءات الوقائية

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد