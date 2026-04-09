طريقة عمل كيك التفاح والحبهان.. جديدة وغير تقليدية

كيك التفاح والحبهان من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك التفاح والحبهان فيما يلي….

مقادير كيك التفاح والحبهان



● 225 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

● 175 جرام سكر

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● 75 مل زيت

● 1 بيضة

● 75 مل لبن رائب

● ملعقة صغيرة فانيليا

● 450 جرام تفاح، مقشر ومنزوع البذور ومقطع إلى مكعبات 1 سم أو نصف بوصة

للتوبينج الستريوسل :

● 50 جرام زبدة، طرية

● 70 جرام سكر

● 1 و ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

● ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 70 جرام دقيق متعدد الاستخدام



طريقة تحضير كيك التفاح والحبهان



للبدء، سخّن الفرن إلى 180°C. بعد ذلك، ادهن قالب سبرينج فورم (تشيز كيك) مقاس 20 إلى 24 سم

ثم بطّن القاع بدائرة من ورق الزبدة ورش الجوانب بقليل من الدقيق الإضافي لمنع الالتصاق.

لتحضير الكيك: اخلط الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والحبهان في وعاء كبير.

اصنع حفرة في المنتصف وأضف الزيت والبيض واللبن الرائب والفانيليا.

سيكون الخليط سميكًا جدًا. أضف التفاح المقطع وقلّب فقط حتى يندمج (لا تفرط في خلط خليط الكيك، لأن ذلك سيؤدي إلى كيك أكثر كثافة)، ثم اسكب الخليط في القالب المُجهز.

لتحضير الستريوسل، اخلط الزبدة مع السكر والقرفة والحبهان والملح.

يجب أن يصبح الخليط خفيفًا وكريميًا وعطريًا. بعد ذلك، أضف الدقيق.

يجب أن تحصل على خليط مفتت يشبه قوام عجينة البسكويت ولكنه لا يلتصق بيديك.

وزّع الخليط فوق سطح الكيك بالتساوي قدر الإمكان، ثم اخبز الكيك لمدة 45 إلى 60 دقيقة (حسب حجم القالب)، مع الفحص من وقت لآخر بعد علامة 45 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا في الغالب مع بعض الفتات الرطبة.