استهداف جسر القاسمية.. غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن منذ صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، شملت شمال وجنوب نهر الليطاني، من ضمنها جسر القاسمية الذي استهدف مساء أمس وصباح اليوم، ما أدى إلى دمار كبير في الجسر الذي يربط بين بلدات قضاء صيدا وقضاء صور.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جسر القاسمية البحري يُعد طريقاً فرعياً مؤدياً إلى مدينة صور، وأن استهدافه يأتي ضمن محاولات الجيش الإسرائيلي قطع كافة الطرق المؤدية إلى جنوب نهر الليطاني، خصوصاً القطاع الغربي للجنوب اللبناني، حيث توغل الجيش الإسرائيلي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات حتى بلدة البياضة.

وأشار إلى أن الغارات نفذت أيضاً على بلدة المنصوري القريبة من صور والبياضة، بالإضافة إلى بلدات ميفدون والدوير ومناطق متفرقة في شمال نهر الليطاني، في إطار تمهيد الطريق لتوسيع العملية العسكرية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأضاف المراسل أن العاصمة اللبنانية بيروت تشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة الإسرائيلية على ارتفاع منخفض، عقب سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة شنتها القوات الإسرائيلية بشكل متزامن على مناطق متفرقة.

