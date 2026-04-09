الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خنقًا بـالإيشارب.. السجن المؤبد للمتهمة بقتل صغيرتها انتقاما من طليقها في البحيرة

محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم بالسجن المؤبد لربة منزل لقيامها بقتل طفلتها انتقاما من طليقها بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بقيام "سماح. م. الفقي" 24 عامًا بإنهاء حياة نجلتها الطفلة فاطمة.م.ج، التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، خنقًا داخل منزلهما بقرية الصديق يوسف.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أن المتهمة استغلت حضور طفلتها لزيارتها بعد انفصالها عن والدها، وقامت بخنقها باستخدام إيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة الأم في الانتقام من طليقها "والد الطفلة" عقب علمها بزواجه من أخرى قبل الواقعة بـ 15 يومًا، حيث قررت حرمان الأب من ابنته للأبد.

وأمام النيابة العامة أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، مؤكدة أنها ارتكبت الواقعة تحت تأثير الغيرة والانتقام، مشيرة إلى أنها لم تتحمل فكرة ارتباط طليقها بأخرى، فقررت التخلص من الطفلة لكسر قلبه عليها.

وبإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات دمنهور، تداولت الجلسات، واستعرضت المحكمة أوراق القضية وتقارير الصفة التشريحية، لتصدر حكمها المتقدم بالسجن المؤبد جزاءً لما اقترفته يدها في حق طفلتها البريئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

شم النسيم 2026

4 أيام إجازة .. موعد شم النسيم2026

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟ .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد