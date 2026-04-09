خنقًا بـالإيشارب.. السجن المؤبد للمتهمة بقتل صغيرتها انتقاما من طليقها في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم بالسجن المؤبد لربة منزل لقيامها بقتل طفلتها انتقاما من طليقها بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بقيام "سماح. م. الفقي" 24 عامًا بإنهاء حياة نجلتها الطفلة فاطمة.م.ج، التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، خنقًا داخل منزلهما بقرية الصديق يوسف.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أن المتهمة استغلت حضور طفلتها لزيارتها بعد انفصالها عن والدها، وقامت بخنقها باستخدام إيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة الأم في الانتقام من طليقها "والد الطفلة" عقب علمها بزواجه من أخرى قبل الواقعة بـ 15 يومًا، حيث قررت حرمان الأب من ابنته للأبد.

وأمام النيابة العامة أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، مؤكدة أنها ارتكبت الواقعة تحت تأثير الغيرة والانتقام، مشيرة إلى أنها لم تتحمل فكرة ارتباط طليقها بأخرى، فقررت التخلص من الطفلة لكسر قلبه عليها.

وبإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات دمنهور، تداولت الجلسات، واستعرضت المحكمة أوراق القضية وتقارير الصفة التشريحية، لتصدر حكمها المتقدم بالسجن المؤبد جزاءً لما اقترفته يدها في حق طفلتها البريئة.