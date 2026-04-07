محافظ البحيرة توجه برفع كفاءة المشروعات الخدمية والإنتاجية وتعظيم مواردها لدعم خطط التنمية

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي الراهن للمشروعات وبحث آليات تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية وتنمية مواردها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات الإنتاجية والخدمية، ومناقشة الفرص المتاحة للتطوير والتوسع، إلى جانب وضع آليات واضحة لتعظيم الموارد المالية وتحسين كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وخدمي ويسهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لكل مشروع، مع مراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق التكامل بين عناصر الأداء المؤسسي.

مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية دقيقة لكافة المشروعات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.