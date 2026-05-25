قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرقة في أمستردام.. حادث مفاجئ يؤخر انضمام سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: الغرب يتجاهل قصف كلية ستاروبيلسك في لوجانسك ولم يتخذ إجراءات لإدانة كييف

الكرملين: الغرب يتجاهل قصف كييف لكلية "ستاروبيلسك" في لوجانسك ولم يتخذ إجراءات لإدانته
الكرملين: الغرب يتجاهل قصف كييف لكلية "ستاروبيلسك" في لوجانسك ولم يتخذ إجراءات لإدانته
أ ش أ

 أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، أن الدول الغربية لم تتخذ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في بلدة "ستاروبيلسك" بجمهورية لوجانسك الشعبية.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى دقة التغطية الإعلامية الأجنبية للمأساة،: "لم نر أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهذا الهجوم الإرهابي الهمجي على صغار السن، هذا هو كل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق".
وأوضح أن عددا كبيرا من الصحفيين توجهوا إلى الموقع وشاهدوا بأعينهم حجم المأساة التي لحقت بالمبنى الطلابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وسائل إعلام غربية اتخذت قرارا بعدم الذهاب إلى هناك بحجج مختلفة، واصفا هذا الموقف بأنه "غير لائق بتلك الوسائل، ولا يضيف مصداقية للمعلومات التي تعدها".
كان رئيس جمهورية لوجانسك، ليونيد باسيتشنيك، قد أفاد في وقت سابق أن القوات الأوكرانية هاجمت ليلا مبنى كلية ستاروبيلسك المهنية والسكن الطلابي التابع للجامعة التربوية، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف القوات الأوكرانية كلية وسكن طلابي في بلدة ستاروبيلسك جمهورية لوجانسك الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. أمامك فرصة ردده بين العصر والمغرب يقضي لك 1000 حاجة ويزيد رزقك

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها»

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة

وزير الاوقاف

لا مساس بحقوق المواطنين.. وزير الأوقاف ينهي أزمة وقف عبد المنان بالمحافظات الثلاثة ويوجه بالتصالح فوراً

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد