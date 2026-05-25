أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، أن الدول الغربية لم تتخذ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على كلية وسكن طلابي في بلدة "ستاروبيلسك" بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى دقة التغطية الإعلامية الأجنبية للمأساة،: "لم نر أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهذا الهجوم الإرهابي الهمجي على صغار السن، هذا هو كل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق".

وأوضح أن عددا كبيرا من الصحفيين توجهوا إلى الموقع وشاهدوا بأعينهم حجم المأساة التي لحقت بالمبنى الطلابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وسائل إعلام غربية اتخذت قرارا بعدم الذهاب إلى هناك بحجج مختلفة، واصفا هذا الموقف بأنه "غير لائق بتلك الوسائل، ولا يضيف مصداقية للمعلومات التي تعدها".

كان رئيس جمهورية لوجانسك، ليونيد باسيتشنيك، قد أفاد في وقت سابق أن القوات الأوكرانية هاجمت ليلا مبنى كلية ستاروبيلسك المهنية والسكن الطلابي التابع للجامعة التربوية، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.