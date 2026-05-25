غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. ومسيرتان تنفجران بقاعدة عسكرية للاحتلال

ذكرت صحف عبرية أن العمليات تتواصل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي،زوذلك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ أمس على جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسيرتان انفجرتا في قاعدة عسكرية وببلدة بالجليل الغربي واندلع حريق في أحد الموقعين.

وذكر حزب الله: استهدفنا بمسيرة مربض مدفعية لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في المطلة إثر سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الإنقاذ وفرق الإطفاء في طريقها إلى مبنى بالمطلة بعد تعرضه لإصابة مباشرة من مسيرة مفخخة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 مسيرات لحزب الله انفجرت داخل إسرائيل منذ الصباح إحداها على مبنى في المطلة.

وقال حزب الله: استهدفنا بمسيرات تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لها، أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله.

وكشفت المصادر العبرية أن رئيس الأركان زعم إن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية على عدوانها على البلد العربي.

وخلال ذلك شن طيران الاحتلال قصف مدفعي على بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان، وقصف مدفعي على محيط بلدة ياطر، فيما استمرت من ناحية مقابلة صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.

وصرح وزير الأمن الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن جفير أنه: يجب عدم التسامح مع المسيرات وعلى نتنياهو الضرب بيده على طاولة ترامب وإبلاغه بأننا عائدون إلى الحرب.