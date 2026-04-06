منهم أب وأبناؤه الثلاثة.. إحالة 5 متهمين بقتل تاجر مواشٍ بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم، اليوم الاثنين، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل تاجر مواشٍ والشروع في قتل نجله إثر تربص ومكمن أعدوه لهما، وحددت جلسة اليوم الأول من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

شمل قرار الإحالة كلا من: عبد الله محمد حمدي، ونجيب صالح حسن، وأبناؤه الثلاثة فارس نجيب صالح، محمد نجيب صالح، وصالح نجيب صالح.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع اعتداء بناحية عزبة شرف الدين التابعة لقرية "الصفاصيف" بنطاق مركز دمنهور على تاجر مواشٍ ونجله، وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة هامدة للمجني عليه مسعد حمدي شرف الدين، 62 عامًا، تاجر مواشٍ، وإصابة نجله محمد" 33 عامًا، بجروح قطعية غائرة في الرأس والوجه وكسور مضاعفة بالأطراف، نُقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة لم تسمح باستجوابه حينها.

كشفت تحريات ضباط المباحث بمركز دمنهور، مدعومة بأقوال شهود العيان، أن المتهمين مزارع وأبناؤه الثلاثة وآخر، من قرية مجاورة، عقدوا العزم وبيّتوا النية على التخلص من المجني عليه الأول إثر خلافات سابقة بينهما.

وأفادت التحقيقات بأن محاولات صلح متعددة جرت بين الطرفين في وقت سابق لكنها باءت بالفشل، مما دفع المتهمين للتربص بالمجني عليهما في أثناء عودتهما إلى منزلهما على الطريق، حيث انقضوا عليهما بأسلحة بيضاء و"شوم"، وأمطروهما بضربات قاتلة أودت بحياة الأب وأصابوا نجله بإصابات بالغة قبل أن يفروا هاربين من مسرح الجريمة.

عقب وقوع الجريمة، وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث مكبر لتعقب الجناة، حيث نجحت القوات في ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.