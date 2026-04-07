ضبط 350 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملة موسعة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز كوم حمادة، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على تداول الأدوية البيطرية، حفاظًا على صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط 350 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 14 عبوة أخرى مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملات المرور على عدد من العيادات البيطرية، حيث تبين التزامها بالضوابط وعدم وجود أية مخالفات.

وشددت مديرية الطب البيطري بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة الأدوية البيطرية المتداولة، والتصدي لكافة صور الغش، بما يحافظ على صحة الحيوان ويضمن وصول غذاء آمن للمواطنين.