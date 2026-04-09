جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان أحياء بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يشمل الإنذار حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح والجناح.

وبحسب تقارير إعلامية، شنت قوات الاحتلال غارتين على بلدتي برج قلاويه وحبوش جنوبي لبنان.

ومن جانبه، قال حزب الله: نخوض اشتباكات من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل.

وأضاف الحزب اللبناني في بيان له : استهدفنا تجمعات للعدو الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس ومثلث التحرير والمهنية في مدينة بنت جبيل.

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في شتولا ومناطق عدة شمالي إسرائيل إثر رصد صواريخ من لبنان وكذلك في 10 بلدات في الجليل الأعلى.